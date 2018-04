Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Eine Chronik aufschlagen und gleich einen Zufallstreffer landen, so spannend kann der Umgang mit Geschichte sein. Gerade hat das Stadtarchiv Heilbronn den Band IX herausgegeben, er umfasst die Jahre 1964 bis 1969. Und was liest man da unter dem Datum 29. August 1966 - dem Zufallstreffer: "Mosaik im Rathausinnenhof wird derzeit ausgebessert." Wie schön - und Wasser auf die Mühle derer, die sich so einen Eintrag auch für das Jahr 2017 gewünscht hätten: Das Kunstwerk ist in beklagenswertem Zustand und wird nach wie vor mit Füßen getreten. Gerade solche historische Mosaiksteinchen, aus denen sich die Chronik zusammensetzt, lassen ja ein Bild entstehen, mit ihnen wird die Geschichte einer Stadt geschrieben und beschrieben.

Archivar Werner Föll hat den bislang letzten Chronikband zu verantworten, Archivdirektor Christhard Schrenk nennt es ein Jahrhundertwerk, und das tat auch Oberbürgermeister Harry Mergel bei der Vorstellung. Föll, der so bescheiden seine große Arbeit anhand ausgewählter "Alltäglichkeiten" vorstellt, spricht von den Schwierigkeiten beim Erstellen einer solchen Chronik, weil sich persönliche Wahrnehmung und Faktenlage oft unterscheiden.

Nicht nur Mergel, auch viele der zur Buchpremiere Anwesenden haben ja noch erlebt, wie Heilbronn, nachdem die erste Phase des Wiederaufbaus abgeschlossen war, wieder zu einer "modernen Großstadt" gemacht wurde - zumindest zu dem, was man damals darunter verstand.

OB Paul Meyle ging in den Ruhestand, ihm folgte der "Stadtmanager" Hans Hoffmann, ein SPD-Mann, der Zeit seiner Amtszeit mit seiner Fraktion über Kreuz liegen sollte, dessen Visionen weit reichten, von einer Großkommune entlang des Neckars mit Heilbronn als Mittelpunkt. Eine Vision, die sich nicht umsetzen ließ, aber Heilbronn mit der Schaffung des "regionalen Rechenzentrums" zu einem Vorreiter in der elektronischen Datenverarbeitung machte, während man in der Digitalisierung heute eher hinterherläuft. Und was die damals propagierte "autofreundliche Stadt" betrifft: Einerseits profitiert Heilbronn noch davon, andererseits aber beeinträchtigt die Umsetzung die Stadtqualität - die Nachvollziehbarkeit der dahinter stehende "Denke" wird zum Lehrstück, wenn es heute wieder um die "Stadt im Aufbruch" geht.

Der Aufbruch zur Bildungsstadt fand übrigens auch schon in den 60er Jahren statt: Die Ingenieurschule (heute Hochschule) Heilbronn siedelte 1964 in Sontheim auf einem Acker, nicht weit entfernt davon entstand der Neubau des Justinus-Kerner-Gymnasiums. Und hoch her ging es in der Kommunalpolitik, geprägt vom ersten Anlauf zum Bau des Theaters und der "Alternative" Frauenklinik, der Rebflurbereinigung, die das Aussehen des Wartbergs veränderte, der Skandale um einen Stadtrat, um dessen Privatleben und Tantiemenabrechnungen. Das erste große Möbelhaus auf der grünen Wiese entstand (am Saarlandkreisel), Musik der Hochkultur war geboten, Willy Brandt und Ludwig Erhardt machten Wahlkämpfe, an den Gymnasien wurde ein wenig revoluzzt und gegen das Käthchen-Denkmal gemotzt, dieses und der "Spätzlekrieg" brachten Heilbronn in die internationalen Schlagzeilen.

"Geschichte im Doppelpack" gab es als Dreingabe, nämlich den neuen Heilbronn-Film ("Heilbronn, Geschichte einer Stadt") als DVD und im Blue-ray-Format. Ob für diesen die etwas erzwungen wirkende Rahmenhandlung notwendig war, ist Ansichtssache. Dass der eigentliche Inhalt, für den Peter Wanner vom Stadtarchiv verantwortlich zeichnet, zusammen mit der städtischen Inklusionsbeauftragten Irina Richter aufbereitete wurde, ist ein gutes "Zeichen der Zeit": Der Film ist in drei Sprachen verfügbar und auch für Hör- und Sehgeschädigte umgestaltet, sodass auch sie sich ein "Bild" vom Heilbronn der Sechziger-Jahre machen können, wie es auch der umfangreiche Bildanhang ermöglicht. Ein Namens- und Sachregister erleichtert die Nutzung.

Info: Die Chronik ist in einer Auflage von 800 Exemplaren erschienen und wie die DVD im Haus der Stadtgeschichte und im Buchhandel erhältlich.