Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Vor fast genau zehn Jahren – am 4. November 2011 – wurden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach gefunden, unter den nach ihrem Tod sichergestellten Gegenständen befand sich auch die Dienstpistole von Michèle Kiesewetter. Es war der Tag, der die letzten Zweifel daran beseitigte, dass die jungen Polizistin aus Thüringen das vermutlich letzte Opfer des Mördertrios war, zu dem auch Beate Zschäpe gehörte, die zuvor noch die Wohnung in Zwickau zerstört und Bekennervideos versandt hatte. Aber war es wirklich "nur" ein "Mördertrio"? Hatten sie nicht Helfershelfer? Welche Verbindungen gab es im Dreieck von NSU-Ku-Klux-Klan-Verfassungsschutz in Heilbronn beziehungsweise vor der Haustüre der Stadt? Das sind nicht die einzigen Fragen, die immer noch offen sind.

Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura gelten als wichtige Vertreter des zeitgenössischen Dokumentartheaters. In Heilbronn haben sie schon vor mehr als einem Jahr damit begonnen, Zeitzeugen zu befragen, Protokolle und Akten, sowie überhaupt zugänglich, zu lesen. Es sind hunderte von Seiten, teils mit geschwärzten Passagen.

Hintergrund Susanne Bay und Nico Weinmann haben sich als Mitglieder im NSU-Untersuchungsausschuss II des Landtags von Baden-Württemberg in einem Statement zum Jahrestag der Enttarnung geäußert. Den Untersuchungsausschuss II beschäftigte besonders die Aufdeckung möglicher Verbindungen der Rechtsterroristen nach Baden-Württemberg, aus dessen öffentlichen Sitzungen wurde im Stück "Verschlusssache" viel [+] Lesen Sie mehr Susanne Bay und Nico Weinmann haben sich als Mitglieder im NSU-Untersuchungsausschuss II des Landtags von Baden-Württemberg in einem Statement zum Jahrestag der Enttarnung geäußert. Den Untersuchungsausschuss II beschäftigte besonders die Aufdeckung möglicher Verbindungen der Rechtsterroristen nach Baden-Württemberg, aus dessen öffentlichen Sitzungen wurde im Stück "Verschlusssache" viel zitiert. Der 4. November müsse "Mahnung und Lehre sein, uns fortwährend jeglicher Form von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und von Antisemitismus entschieden entgegenzustellen". Der Rechtsextremismus sei "nach wie vor eine der größten Gefahren für unsere Demokratie", und nicht zuletzt habe es die Corona-Pandemie den Neuen Rechten ermöglicht, "ihre toxische Ideologie verstärkt in die Mitte der Gesellschaft zu tragen". Durch Hass und Hetze werde der Nährboden für Gewalt geschaffen: "Hier dürfen wir nicht länger wegschauen." (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Streng dokumentarisch haben sie zusammen mit Dramaturgin Dr. Mirjam Meuser für das Theater Heilbronn eine Bühnenfassung erarbeitet, die am Wochenende Premiere feierte. "Verschlusssache" ist Teil des bundesweiten Theaterprojekts "Kein Schlussstrich!". Es thematisiert den NSU-Komplex speziell aus Heilbronner Sicht und Erleben. Es entstand eine in ihrer Intensität und Gründlichkeit höchst beeindruckende Arbeit. Sechs Schauspieler, ein paar Möbel, Wandzettel mit Namen, Daten, Orten, Verbindungslinien und ein Aktenschredder genügten, um das Publikum nach eineinhalb Stunden mit mehr Fragen in den Abend zu entlassen, als es hergekommen war.

Die Heilbronner Stadträte Susanne Bay (Grüne) und Nico Weinmann (FDP) waren als Landtagsabgeordnete Mitglieder des Untersuchungsausschusses II des Landes. Sie haben sich das Stück angesehen. Weinmann zuckt mit den Schultern bei der Frage, ob das, was auf der Bühne in der Verdichtung der Darstellung der Ereignisse und Bezüge eine neue Brisanz erhält, nicht auch Stoff böte für einen neuen Ermittlungsansatz. Er ist Jurist, sagt dazu zumindest nicht "nein", erinnert aber auch daran, dass ein Untersuchungsausschuss keine Gerichtsverhandlung ist. Vor der Premiere hatte Kulturbürgermeisterin Agnes Christner in einer auch sehr persönlichen Rede genau den Ton getroffen, der ein Gutmenschentum nicht erlaubte, wohl aber zum nachhaltigen Nachdenken anregte.

Vor einigen Tagen hat die Fachstelle "mobirex/Demokratiezentrum Baden-Württemberg" im Deutschhofkeller der Volkshochschule die Broschüre "Ein Blick auf die Region Heilbronn – zwischen extrem rechten Aktivitäten und Engagement für eine menschrechtsorientierte Demokratie" vorgestellt. Auf 100 Seiten wurde zusammengetragen, auch journalistisch aufgearbeitet (unter anderem von Sven Ullenbruch), in welchem Szenario der Mord an Michèle Kiesewetter zu sehen ist und gesehen werden muss.

Regine Dura und Hans-Werner Kroesinger sind nach der Premiere erleichtert. Sie gelten als wichtige Vertreter des zeitgenössischen Dokumentartheaters. Im Foyer der „Boxx“ ist eine „Galerie der Opfer“ eingerichtet worden. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Eine Verbreitung der Dokumentation hat noch nicht stattgefunden, sie war weder im Rathaus noch bei der Staatsanwaltschaft bekannt. Pressestaatsanwältin Mareike Hafendörfer fällt es nicht leicht, darauf einzugehen, wie man in ihrer Behörde im Nachgang mit diesem Ereignis umgeht. Dass Fragen blieben, wird nicht bestritten. Der im Zuge der ersten Ermittlungen (später übernahm sie das Landeskriminalamt) stark in die Kritik geratene damals zuständige Staatsanwalt Christoph Meyer-Manoras war auf der Bühne auch sehr gegenwärtig mit seinen Aussagen, die, gerade auch im Nachhinein, schwer verdaulich waren. Über das Zeitfenster hinaus, an dem sich das Stück orientierte, ist heute aber festzustellen, dass er als ein Blog-schreibender Beobachter ("Querläufer") des Münchner Prozesses gegen Zschäpe und darüber hinaus offenbar eine weitergehende Sicht der Dinge hat. Eine Feststellung darin bleibt besonders hängen: Mit der restlosen Aufklärung des Kiesewetter-Mordes wären auch alle anderen offenen Fragen beantwortet.

"Kein Schlussstrich!", heißt die derzeit laufende bundesweite Aktion aller zehn Städte mit einer Verbindung zu den Taten des NSU. "Schlusspunkt ... oder" schreibt Meyer-Manoras am 19. August über seinem Blog – zitiert unter anderem auch das Versprechen einer "bedingungslosen Aufklärung" der Bundeskanzlerin an die Hinterbliebenen, das er einen "frommen Wunsch" nennt. Denn "die Geschichten von Hanau, Halle und Lübcke haben uns eines Besseren belehrt. Wenn schon Ordnungshüter Hass- und Drohmails und Faxe an eine Opfer-Rechtsanwältin verschicken, mit der Unterschrift NSU 2.0., dann läuft was Gravierendes falsch in diesem Rechtsstaat." Keiner der Beamten im Staatsdienst sei verabschiedet worden, "ein Beispiel ist der Zugführer der ermordeten Polizeibeamtin Kiesewetter". Weiter: "Dieser war beim Ku-Klux-Klan und dachte, dies wäre eine Trachtengruppe. Konsequenzen gab es fast keine."

Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund, sie hätten eine sehr große Bandbreite, sagt Hafendörfer. Aber sie hätten in Heilbronn nicht zugenommen, mal gebe es mehr, dann wieder weniger davon, eine Erhöhung aber sei feststellbar bei solchen im Internet. Die Heilbronner Polizei, die, ebenso wie die Staatsanwaltschaft, anhaltend herbe Kritik erfuhr, hat auch Fehler macht. Ihr Pressesprecher Gerald Olma bestreitet es nicht.

Auf die Frage, wie heute im "Innenverhältnis" ihr damaliges Verhalten und Vorgehen gesehen werden, ob darüber noch geredet und nachgedacht werde, sagt er: "Die damaligen Erkenntnisse, Auswertungen und Nachbereitungen führten auch in der damaligen Polizeidirektion Heilbronn zu einer Reflexion der Ereignisse, die bis heute nachhallt." Der Fall Kiesewetter sei nach wie vor im Kopf jedes Polizisten, der im Präsidium Heilbronn tätig ist. "Auch die aktive Erinnerungskultur mit der Gedenkstele, den jährlichen Kranzniederlegungen und den offenen Gesprächen im Kollegenkreis sorgt dafür, dass Michèle Kiesewetter nicht vergessen wird."

Nicht vergessen hat auch Edith Süßenbach diesen 27. April 2007. Man kennt sie in Heilbronn als engagierte Fremdenführerin, am Todestag von Kiesewetter war sie Vorsitzende des Personalrates der Heilbronner Polizei. Sie sagt, in diesem Zustand habe sie die Behörde noch nie erlebt, angefangen bei einer gespenstischen Totenstille im ganzen Haus.