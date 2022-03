Viele teure Pflichtaufgaben beeinflussen die unsichere Haushaltslage für die Gemeinde Neidenstein in diesem Jahr, die dennoch leicht optimistisch in die Zukunft blickt. Foto: Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg, steigende Inflation, Rohstoffknappheit, Energiepreissteigerungen, Cyberangriffe, unzuverlässige wirtschaftliche Prognosen und ein Rathausteam, das mittlerweile am Rand der Belastungsgrenze arbeitet: Bürgermeister Frank Gobernatz ließ zu Beginn seiner Haushaltsrede keine schlechte Nachricht aus, um erst danach auf konkrete Zahlen des Haushaltsplans 2022 einzugehen. Das alles bereite Sorgen und lasse eine verlässliche Prognose für die Entwicklung der kommunalen Finanzen kaum zu.

"Der Plan 2022 wird ein Minus von 157.000 Euro ausweisen und somit negativ sein", sagte der Verwaltungschef, der diesem Minus aber dennoch etwas Positives abgewinnen konnte. "Das ist noch nicht gut, aber im Gegensatz zum Planansatz 2021 bei einem Minus von 446.000 Euro eine erhebliche Verbesserung." Gobernatz sieht die neue Planzahl als Ergebnis von erfolgreichen und notwendigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die eingeleitet wurden. "Wir sind auf dem richtigen Weg", lautete seine optimistisch klingende Aussage.

Und somit umfassen die geplanten Maßnahmen "keine übertriebenen Wünsche", sondern die Verwaltung sei bestrebt, "die vorhandene Infrastruktur zu erhalten, zu erneuern und auszubauen". Gerade in der Baubranche spüre man die Kostensteigerungen. "Da kann es einem schwindlig werden. Aber es gibt auch positive Beispiele, wie unser geplantes Baugebiet Epfenbacher Berg III zeigt." Gobernatz informierte, dass die Erschließungskosten durch "geschickte Nachverhandlungen" der MVV Regioplan mit den interessierten Firmen unter den geschätzten Kosten bleiben werden. Nach Rückzahlung der anfallenden Erschließungskosten, aber spätestens im Jahr 2024, sei mit Einnahmen zu rechnen, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses im Finanzhaushalt beitragen, blickte der Bürgermeister voraus.

Dennoch falle es der Kommune schwer, den Ergebnishaushalt auszugleichen, da zahlreiche Ausgaben von Behörden verlangt werden, die aufgrund von Vorschriften unumgänglich seien. Als Beispiele nannte Gobernatz den Brandschutz in der Von-Venningen-Halle und in der Burgdorfschule. In der Schule werden zusätzlich auch Fenster erneuert werden müssen. Auch die angekündigte Erhöhung der Verwaltungskosten seitens der evangelischen Abrechnungsstelle mache sich im Zahlenwerk deutlich bemerkbar. "Für die evangelische Kindertagesstätte Biberburg wird nach unserem Plan mit Einnahmen von etwa 158.000 Euro gerechnet, aber die Ausgaben betragen rund 426.000 Euro." Schule, Kindertagesstätten und Kernzeitbetreuung benötigen einen ungedeckten Aufwand von rund 420.000 Euro. "Für unsere kleine Gemeinde eine enorme Summe, aber ohne Kinder gibt es keine Zukunft."

Nach dem neuen Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt auch die Abschreibungen aufgeführt werden und sind zu erwirtschaften. "Auch das macht uns zu schaffen, denn mit jeder Investition in Kanäle, Straßen oder Gebäude schaffen wir uns zugleich neue Belastungen im Ergebnishaushalt, die es zusätzlich zu erwirtschaften gilt." Zu den notwendigen Investitionen zähle das neue Feuerwehrfahrzeug LF 10, für das noch 282.000 Euro benötigt werden. Aus der Fachförderung und dem Ausgleichsstock gibt es 173.000 Euro, die über die Jahre 2022 bis 2024 verteilt werden. Kostspielig werden die Kanal- und Straßengrundsanierungen im Kirchgraben mit 479.000 Euro. Hier gibt es Einnahmen von 96.000 Euro aus dem Ausgleichsstock. Außerdem: Neue Straßenbeleuchtung für rund 20.000 Euro und nachträgliche Kosten für bisherige Verkabelungsarbeiten der Straßenbeleuchtung von 52.600 Euro. "Da es keine Haushaltsreste mehr gibt, fallen diese Kosten 2022 an", ergänzte Gobernatz.

575.000 Euro sind auf drei Jahre für den neuen Regenwasserkanal im Seerain verteilt. In diesem Jahr sind 20.000 Euro im Haushalt dafür eingestellt. "Als Zuschuss aus dem Ausgleichsstock sind für diese Großmaßnahme 230.000 Euro eingeplant." Zuschüsse im Rahmen des Starkregenrisikomanagements seien noch nicht enthalten. Beschaffungen für Schule und Bauhof sowie Grundstückserwerb in den Krautgärten werden mit 22.000 Euro beziffert.

Bei der Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben des Finanzhaushalts ergibt sich laut Bürgermeister ein Minus von 463.000 Euro. "So wird wohl eine Kreditaufnahme von 500.000 Euro geplant werden müssen, da auch der Ergebnishaushalt negativ ist." Die Haushaltslage sei nicht unbedingt einfach, meinte Gobernatz zum Abschluss, aber "mit den Einnahmen aus dem Baugebiet und den getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen gelangen wir auf den richtigen Weg, unser Neidenstein auch in sehr schweren Zeiten wieder ein Stückchen voranzubringen." In der nächsten Sitzung soll der Haushalt verabschiedet werden.