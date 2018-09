Neckarbischofsheim. (kel) Gewerbesteuereinnahmen, die fast 40 Prozent über dem Plansoll liegen, könnten für den städtischen Haushalt ein Lichtstreif am finanziellen Horizont sein. Aber für eine endgültige Bewertung des Haushaltsverlaufs des Jahres 2018 ist es aus Sicht von Stadtkämmerer Ümit Kusanc noch zu früh. Bürgermeisterin Tanja Grether wagte dennoch eine vorsichtige Prognose und bezeichnete den Finanz-Zwischenbericht als "planmäßig mit positiver Aussicht". Inhaltlich wesentlich Neues gab es ansonsten bei der Vorlage des Zahlenwerks im Gemeinderat nicht.

Etwa die Hälfte der im Etat ausgewiesenen Gelder hat die Kommune in den ersten acht Monaten des Jahres tatsächlich umgesetzt. Von negativen Überraschungen blieb das Rathaus dabei diesmal verschont, so war zwischen den Zeilen zu lesen. "Insgesamt erwartungsgemäß" bewertete Kusanc die Finanzentwicklung, darunter auch die Neuverschuldung von 500.000 Euro - von der Kommunalverwaltung "Krediteinnahme" genannt. Beim Erwerb von Grundstücken hinkt die Stadt noch etwas hinterher, ebenso bei der Abrechnung von Baumaßnahmen. Das wird sich allerdings mit dem Abschluss des Umbaus am Gymnasium ändern. Für dieses Vorhaben ging inzwischen eine erste Teilzahlung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 761.000 Euro ein. Weitere Überweisungen werden folgen.