Kirchardt. (isi) Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat jetzt den Haushalt für 2018. "Mit 21,3 Millionen Euro haben wir ein Gesamtvolumen so hoch wie nie", so Bürgermeister Gerd Kreiter. Neue Kredite sind trotz großer Bauvorhaben nicht nötig, allerdings müssen 2,8 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen werden. Denn der neue Etat beinhaltet das größte Investitionsvolumen, das die Gemeinde je hatte, mit einem Umfang von 2,15 Millionen Euro.

Die größte Ausgabe im Vermögenshaushalt fließt in die Renovierung der Birkenbachschule mit 3,2 Millionen Euro, gefolgt von der Erneuerung des Kindergartens Goethestraße mit einer Million Euro. Für beide Projekte gibt es Zuschüsse. Für Arbeiten im Sanierungsgebiet "Ortsmitte II" sind 464.000 Euro eingeplant, hier wird das ehemalige Gasthaus "Hirsch" umgebaut und der Platz davor neu gestaltet. Rund 420.000 Euro benötigt die Gemeinde zum Bau eines Geh- und Radweges entlang der B 39 vom Kreisverkehr in Richtung Ortsmitte. Auch für diesen Ausbau gibt es Gelder von Bund und Land. Die Erschließung der Gewerbegebietserweiterung "Wimpfener Grund II" schlägt mit 905.000 Euro zu Buche, für die Erschließung des Mischgebiets "Metzgersrain" sind 213.000 Euro eingeplant. Hier ist zunächst Grunderwerb in Höhe von 211.000 Euro in diesem Jahr vorgesehen, für Tilgungen werden 180.000 Euro in diesem Jahr benötigt. Neben der Rücklagenentnahme werden diese Investitionen mit Zuschüssen in Höhe von 3,4 Millionen Euro getätigt, darüber hinaus durch Beiträge von fast 400.000 Euro sowie einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 481.000 Euro und Erlösen von Veräußerungen in Höhe von 530.000 Euro.

Die höchste Zahl im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 4,3 Millionen Euro - das sind die Personalkosten für sechs Beamte und 72 Beschäftigte der Gemeinde inklusive Kindergärten. Die Mehrausgaben von 433.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr erklären sich damit, dass im Kindergarten Berwangen eine neue Gruppe eröffnet wurde und im laufenden Jahr die Kämmererstelle zum Teil doppelt besetzt ist, weil Kämmerer Herbert Kleiner sich in den Ruhestand verabschieden wird und vorher seine Nachfolgerin einarbeitet. Zudem ist eine pauschale Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent eingerechnet, diese ergeben sich aus den Tarifverhandlungen.

Da die Einkommen insgesamt steigen, erhöht sich auch der Einkommenssteueranteil der Gemeinde, in diesem Jahr rechnet man mit 2,8 Millionen Euro. Allerdings ziehen höhere Steuereinnahmen in den Folgejahren höhere Abgaben nach sich. Bei der Gewerbesteuer sieht es etwas anders aus: Im Jahr 2016 konnte die Gemeinde mehr als 2,1 Millionen Euro einnehmen, im Jahr 2017 sank die Gewerbesteuer auf 2,02 Millionen Euro. Für 2018 rechnet der Kämmerer mit 1,8 Millionen Euro.

Der Schuldenstand sinkt von 3,7 Millionen Euro zu Beginn des Haushaltsjahres auf 3,5 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 610 Euro zum Jahresende, Ende 2017 lag sie noch bei 651 Euro. Da in den kommenden Jahren weitere große Investitionen getätigt werden, könnte die Pro-Kopf-Verschuldung bis Ende 2021 wieder auf 801 Euro anwachsen, hat Kämmerer Herbert Kleiner errechnet.