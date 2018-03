Bad Rappenau. (guz) Eine gute Nachricht kann auch mit Kritik einhergehen: In der jüngsten Gemeinderatssitzung zogen einige Mitglieder des Gremiums die Aussagekraft des kurstädtischen Haushalts in Zweifel, weil erneut Haushaltsreste in enormer Höhe gebildet werden müssen. Zuvor hatte Kämmerin Tanja Schulz wesentliche Verbesserungen im Verwaltungshaushalt 2017 vermeldet. War sie bei ihrer Prognose im Oktober 2017 von einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,1 Millionen Euro ausgegangen, wird die Zuführung nun voraussichtlich auf 5,2 Millionen steigen.

Weil sich auch andere Positionen verbessert haben, wird die Stadt die ursprünglich geplanten 4,4 Millionen Euro an neuen Krediten wohl nicht benötigen und muss außerdem weniger tief in ihre Rücklagen greifen: Statt 6,2 Millionen sollen nun nur 1,4 Millionen entnommen werden. Unterm Strich verfügt die Stadt nun über 4,8 Millionen Euro an freien Mitteln.

So erfreut die Stadträte das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2017 aufnahmen, so deutlich war ihre Kritik an der Höhe der Haushaltsreste. Stattliche 13 Millionen Euro an Ausgaberesten stehen alleine im Vermögenshaushalt. Hinzu kommt, dass die Stadt im Verwaltungshaushalt eine Million weniger ausgegeben, aber auch 3,3 Millionen Euro weniger eingenommen hat.

"Egal, was die Gründe sind - der Haushalt verliert damit seine Relevanz", kritisierte Klaus Ries-Müller (ÖDP). Ähnlich auch Klaus Hocher (CDU): "Bürger und Gemeinderäte verlassen sich ein stückweit darauf, was im Haushalt drinsteht", sagte er und forderte die Verwaltung erneut zu entsprechenden Verbesserungen auf.

Die nicht abgearbeiteten oder zumindest noch nicht abgerechneten und die verschobenen Projekte sowie die noch ausstehenden Verwaltungsausgaben und -einnahmen zeigen, dass Gemeinderat und Verwaltung deutlich mehr planen und beschließen, als tatsächlich abgearbeitet werden kann. Die Bildung entsprechender Haushaltsreste beschloss das Gremium am Ende zwar einstimmig, doch Murren und auch Selbstkritik waren unüberhörbar.

Mit der Umstellung auf die doppische Buchführung sei die Bildung von Ausgaberesten nicht mehr möglich. Dann müsse jedes Jahr alles neu beantragt werden. "Wir sind gespannt, wie dies umgesetzt wird", sagte Gundi Störner (SPD). Wie zuvor Hocher forderte sie von der Verwaltung Verbesserungen, bekannte aber auch: "Vielleicht möchten wir auch einfach zu viele Aufgaben umgesetzt haben." "Haben wir ausreichend Personal, um alles umzusetzen, was wir geplant haben und wird das vorhandene ausreichend bezahlt?" fragte Robin Müller (GAL). Die Mittel für eine angemessene Bezahlung seien jedenfalls da.

Alleine 9,4 der 13 Millionen Euro Haushaltsreste im Vermögenshaushalt entfielen auf nur elf große Maßnahmen, versuchte Kämmerin Tanja Schulz die Höhe der Summe zu relativieren. Neben dem Dauerärgernis der seit Jahren nicht abgerufenen Kostenbeteiligung am Ausbau der Stadtbahn (1,2 Millionen Euro) und der Erschließung des Baugebiets "Kandel" (760.000 Euro) sind auch die Bauvorhaben Mensa (730.000 ), Feuerwehrhaus Bonfeld (zwei Millionen), Grundschulerweiterung Bonfeld (500.000 ), Kindergartenumbau Zimmerhof (665.000 ), Sanierungen in Bonfeld, Obergimpern und Heinsheim (1,1 Millionen) und die Erweiterung des Gewerbegebiets "Buchäcker" (780.000 Euro) noch nicht angelaufen, oder zwar begonnen, aber nicht abgerechnet.

Gundi Störner entschuldigte einiges mit den Wechseln an der Spitze von Hochbauamt und Tiefbauamt und mit vakanten Technikerstellen, stellte mit Blick auf die enorme Höhe der Haushaltsreste aber auch klar: "Das wollen wir so eigentlich nicht!"