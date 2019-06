Von Berthold Jürriens

Kraichgau. Kein Jahr war Afshin Salehi als Integrationsmanager für den Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt tätig. Der Vertrag des gebürtigen Iraners, der in Deutschland Islamwissenschaften und Orientalistik studiert hat, wurde trotz seiner geplanten zweijährigen Frist vor kurzem beendet.

Rund 300 Flüchtlinge betreuten Salehi und sein Kollege Stefan Schmidbauer als Integrationsmanager, die ihren Sitz im Helmstadter Rathaus haben. Im dortigen Büro arbeitet Schmidbauer, der von Beginn an nur eine halbe Stelle besetzt hatte, vorerst noch alleine. Anfang des Jahres habe man noch gemeinsame "Jahresziele" festgelegt, erzählt Salehi gegenüber der RNZ, der dann überraschend im März von der Beendigung seines Vertrages nach nicht mal einem Jahr erfahren habe.

Sein Arbeitgeber war der Internationale Bund (IB), der für das Integrationsmanagement auch in anderen Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist. Mitte März konnte man in der Zeitung noch einen Artikel über die Arbeit des in Heidelberg wohnenden Integrationsmanagers lesen (Titel: "Es geht nicht nur um Anträge").

Der Iraner selbst äußerte sich im aktuellen Gespräch äußerst zurückhaltend über mögliche Gründe der Vertragsbeendigung, gestand aber, dass er seine Arbeit sehr gerne fortgesetzt hätte. Salehi selbst habe als Integrationsmanager nicht nur von seinem akademischen Hintergrund profitieren können, sondern auch von seinen umfangreichen interkulturellen Kenntnissen als gebürtiger Iraner und deutscher Staatsbürger.

Als vereidigter und öffentlich bestellter Verhandlungsdolmetscher und Urkundenübersetzer für Persisch habe er sich gut zwischen den Kulturen "bewegen" können. "Ich glaube, das ist sehr hilfreich und hat mir bei meiner Arbeit sehr geholfen." Er sei besonders froh, dass er einigen Flüchtlingen helfen konnte, einen Job zu finden.

Zu den Aufgaben des Integrationsmanagers gehört unter anderem auch Netzwerkarbeit und aktive Kontaktpflege zu Behörden und Institutionen auf der Stadt-, Gemeinde- und Kreisebene. Der Epfenbacher Gemeinderat mit Bürgermeister Joachim Bösenecker äußerte sich auf seiner jüngsten Sitzung kritisch zu dieser Kontaktpflege.

Dort erfuhr das Gremium auch erstmals, dass Salehi nicht mehr für den GVV tätig und vorerst nur noch dessen Kollege Stefan Schmidbauer zuständig ist. Eine Information, die bisher wohl nur in wenigen Rathäusern und Gremien publik gemacht wurde.

Rolf Müller, Bereichsleiter beim IB, bat um Verständnis, dass er sich zu Personalentscheidungen nicht äußern werde und konnte auch zu einer "fehlenden Kommunikation" bezüglich des Ausscheidens von Salehi nichts sagen. "In Kürze wird sich Herr Schmidbauer aber mit einer neuen Kollegin die 1,5-Stelle teilen, sagte Müller.

Dann werden beide eine dreiviertel Stelle besetzen. "Wir werden dann mit der neuen Integrationsmanagerin und Herrn Schmidbauer sicherlich Gespräche mit den Gemeinden suchen und uns über die zukünftige gewünschte Zusammenarbeit austauschen."

Überrascht zeigte Müller sich über die Kritik aus Epfenbach, wo er bisher von einer guten Zusammenarbeit ausgegangen sei. Stefan Schmidbauer sprach auf Nachfrage der RNZ von einer festen Sprechstunde im Epfenbacher Rathaus, die zukünftig angeboten werden soll. "Nicht überall sind derartige Sprechstunden erforderlich, denn oft ist man im direkten Kontakt mit den Flüchtlingen vor Ort."

Auch Neidensteins Bürgermeister Frank Gobernatz konnte von der positiven "Vor-Ort-Arbeit" auf einer Gemeinderatssitzung berichten. Ähnlich wie in Epfenbach hätte sich das Gremium auch hier einen Sachstandsbericht gewünscht.

Ob Integrationsmanager Schmidbauer und seine neue Kollegin, die als Verbindungsstelle zwischen Rathaus und Asylbewerbern fungieren, über ihre Tätigkeit in den Gremien regelmäßiger berichten werden, wird man in kommenden Gesprächen wohl vereinbaren. Kommunikationsprobleme könnten dann sicherlich eher vermieden oder frühzeitig aus der Welt geschafft werden.