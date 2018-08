Von Christiane Barth

Sinsheim. Ein paar Kilo abnehmen - einer der klassischen Vorsätze, die zum Jahreswechsel regelmäßig wieder aufgefrischt werden. Doch oft bleibt der Vorsatz ein frommer Wunsch und scheitert am inneren Schweinehund. David Delameilleure jedoch hat es geschafft: In acht Monaten verlor er 58 Kilogramm Körpergewicht. Auf gesunde Weise. Das ist jetzt vier Jahre her. Und der gefürchtete Jojo-Effekt? Auch damit hat der heute 42-Jährige aufgeräumt, sein Gewicht bis heute gut gehalten.

128 Kilogramm brachte David Delameilleure noch vor fünf Jahren auf die Waage, bei 1,78 Meter Körpergröße. Zu viel für einen Physiotherapeuten, der beruflich im Hochleistungssport unterwegs war und Profiradlern bei Weltklasserennen wie der "Tour de France" die strapazierten Muskeln lockerte und deren Körper wieder ins Lot brachte. Mit seinem eigenen Körper war er jedoch längst nicht mehr im Lot, berichtet David Delameilleure heute. Gesundheitliche Probleme wie eine chronische Bronchitis und beginnendes Asthma plagten ihn. Mit großer Entschlossenheit fasste er schließlich den Plan, abzunehmen, und mit eiserner Konsequenz zog er ihn tatsächlich durch.

"Zuerst habe ich angefangen, den Alkohol und die Süßigkeiten wegzulassen." Bald aber entschied er sich für eine härtere Stufe an Konsequenz: die "ketogene Diät". Er verzichtete auf alle Arten von Kohlenhydraten. "Ich stellte meine Ernährung von heute auf morgen komplett um", so der Sinsheimer, der vor sechs Jahren das Fitnessstudio "Reha-Med" gründete und dort auch seinen "Coach" kennenlernte: Gesundheitsexperte Harry Richter, der dort seine ganzheitliche Praxis betreibt und mit einem individualisierten 28-Tage-Konzept Menschen auf dem Weg zur gesünderen Ernährung, die auf den eigenen Stoffwechsel abgestimmt ist, begleitet.

Innerhalb von acht Monaten trennte sich nun David Delameilleure, der sich mit der Ausdauer eines Hochleistungssportlers an die Empfehlungen des maßgeschneiderten Ernährungsplans hielt, sukzessive von 58 Kilo und brachte bald nur noch 70 Kilo auf die Waage. Auch die Bronchitis hatte plötzlich keine Chance mehr, seit er auf Kohlenhydrate verzichtete. Denn kohlenhydrathaltige Lebensmittel wie Zucker und Weißmehl fördern Entzündungen, so das Ergebnis zahlreicher Studien, auf die sich David Delameilleure stützt. Die Blutwerte gaben seiner radikalen Richtungsänderung Vorschub: Keine Entzündungsparameter waren mehr festzustellen, die Ärzte zufrieden.

David Delameilleure stimmte mit Harry Richter auch über die 28 Konzepttage hinaus seinen Speiseplan ab: Der weitestgehende Verzicht auf Kohlenhydrate bleibt. "Die Ketose (Hungerstoffwechsel) ist nicht ungesund, sondern der Stoffwechsel, mit dem wir geboren werden", versichert er.

Auf dem Weg, der die Pfunde purzeln ließ, verzichtete David Delameilleure jedoch nicht nur auf Nudeln, Brot und Kartoffeln, kurbelte seinen Stoffwechsel also nicht nur mit einem neuen Mix an Nährstoffen an, sondern auch mit viel Sport. Exzessivem Sport.

Im Sommer können das schon mal 180 Kilometer sein, die er mit seinem Rennrad abspult. "Auch unter Ketose ist das überhaupt kein Problem. Man muss nur aufpassen, dass man genug trinkt." Zudem stemmt er Hanteln: "Kraftsport bringt den Stoffwechsel viel nachhaltiger in Schwung als Ausdauertraining", so der Physiotherapeut.

Harry Richter und David Delameilleure haben sich nun zum Jahreswechsel eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Weil sie überzeugt von ihrem ganzheitlichen Gesundheitskonzept sind, schenkten sie einem Menschen im Raum Sinsheim, dem es im vergangenen Jahr nicht so gut ging und der einen Schicksalsschlag zu verdauen hatte, ein sogenanntes "Feelgood-Coaching", bestehend aus den drei Säulen Ernährung, Bewegung und Entspannung.

Ein Coaching-Paket, das den Gewinner ein ganzes Jahr lang mit sanften Methoden in Richtung Gesundheit lotsen und wieder in die Balance bringen will. Gewonnen hat der 49-jährige Harald Albrecht, der vor drei Jahren einen Herzinfarkt erlitt und seither arbeitsunfähig ist. Die Rhein-Neckar-Zeitung wird über seinen Erfolg mit therapeutischem Sport, mentalem Training und Entspannungsmethoden in regelmäßigen Abständen berichten.