Waibstadt. (cla) Wie viel ist die Stadt eigentlich wert? Nach jahrelanger Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände im Rahmen der Umstellung auf das Haushaltssystem der Kommunalen Doppik entstand eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2020, die dem Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung vorgestellt wurde.

Im Detail kann Stadtkämmerer Markus Zappe nun sagen, was die Stadt wert ist. So ist der neu gebaute katholische Kindergarten mit einem Restwert von 2,7 Millionen Euro das wertvollste Gebäude im städtischen Portfolio. Die große Masse der erfassten Werte bewegt sich jedoch in niedrigeren Gefilden, wie beispielsweise ein in der Bilanz aufgeführter Laptop mit einem Restwert von 135 Euro.

Spannend ist es, den Wert des Stadtwaldes zu betrachten: Zwar liegt städtischer Wald nur bei einem Wert von rund einem Euro pro Quadratmeter und stellt somit den günstigsten Einzelwert überhaupt dar. Summiert man aber alle kommunalen Forstgrundstücke, ist der Waibstadter Wald mit einem Gesamtwert von rund 4,8 Millionen Euro bewertet. So bietet die Kommunale Doppik bei aller Kritik am enormen Aufwand der per Gesetz des Lands angeordneten Umstellung für die künftige Steuerung des "Konzerns Stadt" so manchen mit Zahlen untermauerten Ansatzpunkt.

"Ich möchte mich bei den Mitarbeitern der Kämmerei für die Bewältigung des enormen Arbeitsaufwands bedanken", sagte Bürgermeister Joachim Locher. "Mit dem ,Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen‘ soll erstmals die finanzielle Situation der Stadt vollständig dargestellt werden. Neben den bekannten Einnahmen und Ausgaben wird erstmals auch der zahlungsunwirksame Ressourcenverbrauch wie beispielsweise die laufende Abschreibung bei Sachvermögen dargestellt", erklärte Bürgermeister Locher.

Insgesamt rund 31,4 Millionen Euro beträgt das aktuelle Vermögen der Stadt Waibstadt. Darin enthalten sind zum Beispiel bebaute Grundstücke mit einem Wert von 11,8 Millionen Euro oder unbebaute Grundstücke im Wert von 7,6 Millionen Euro. Öffentliche Straßen, Wege und Plätze sind 3,2 Millionen Euro wert. Die Eigenkapitalquote bezogen auf die Bilanzsumme beträgt 53 Prozent.

Fast wäre es allerdings gar nicht zur Feststellung der Eröffnungsbilanz gekommen, denn Stadtrat Jörg Küllmar von der SPD-Fraktion beantragte eine Vertagung der Entscheidung. "Die Unterlagen sind uns eine Woche vor der Sitzung zugestellt werden. Für eine Entscheidung dieser Tragweite ist die Vorbereitungszeit nicht ausreichend", argumentierte Küllmar. Er schlug vor, in einer Finanzausschuss-Sitzung zunächst die Eröffnungsbilanz für die Stadträte zu "übersetzen" und offene Fragen zu beantworten. "Es ist legitim, als Gemeinderat mehr Informationen zu erwarten. Ich schlage aber vor, wie geplant heute den Beschluss zu fassen und im Rahmen einer Klausurtagung im Sommer den Aufklärungsbedarf aufzuarbeiten", sagte Bürgermeister Locher. Diesem Vorschlag folgend, sprachen sich nur drei Bürgervertreter für eine Vertagung aus, sodass Beschluss über die Eröffnungsbilanz gefasst werden musste. Bei drei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat der Eröffnungsbilanz schließlich zu.