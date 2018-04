Eppingen. (guz) Am Ende waren die Opfer zwar zahlreich, aber zu verkraften: Um die zwei Dutzend Religionsklausuren konnten nicht geschrieben werden, weil es im Hartmanni-Gymnasium brannte - zumindest eine starke halbe Stunde lang für ein Übungsszenario der Feuerwehr. Zuletzt kletterte der "Schuldige" des Desasters, Chemielehrer Peter Schneider, in den Rettungskorb der Feuerwehrdrehleiter und wurde unter dem lautstarken Applaus der fast 1000 auf dem Pausenhof versammelten Schüler in Sicherheit gebracht - wie zuvor bereits die 27 Jugendlichen seiner Klasse.

"Schuldig", weil die Übungsannahme darin bestand, dass im Chemievorbereitungsraum ein Brand ausgebrochen war. Durch die starke Rauchentwicklung und die gefährlichen Chemikalien konnte Schneiders Klasse nicht aus dem Zimmer flüchten, sondern musste in Kleingruppen per Drehleiter aus dem Fenster gerettet werden. Außer einer weiteren eingeschlossenen Klasse auf der anderen Seite des verrauchten Flures, die von einem weiteren Trupp Einsatzkräfte betreut wurde, hatten alle weiteren Kinder und Jugendlichen die Schule binnen fünf Minuten verlassen - "geordnet und nicht unkoordiniert", wie der neue Eppinger Feuerwehrkommandant Thomas Blösch "sehr positiv überrascht" feststellte.

Weil der Einsatz möglichst realitätsnah vonstattengehen sollte, wussten weder Lehrer noch Schüler oder die Bevölkerung von der Übung, die dementsprechend für einiges Aufsehen in der Stadt sorgte. Und auch das war gut, denn so konnte auch das eilends eingerichtete Bürgertelefon für besorgte Eltern getestet werden. "Funktioniert perfekt", freute sich Ordnungsamtsleiter Günter Brenner. Und auch die Polizei war schnell vor Ort und unterstützte die Arbeiten.

Alles gut also? Alle zufrieden? Fast. Ein paar Schwachstellen kamen bei der Nachbesprechung mit Verantwortlichen von Feuerwehr, Schulen, Polizei und Stadtverwaltung dann doch zur Sprache. Unter anderem muss nun dringend herausgefunden werden, warum der Hydrant auf dem Pausenhof nicht genügend Wasserdruck lieferte. Es gibt zwar einen "Plan B", bei einem echten Brand hätte die mangelnde Wasserversorgung aber wertvolle Zeit kosten können.

Kritik gab es auch an der Parkhausbaustelle in der Wilhelmstraße, die den Feuerwehrleuten die Anfahrt zum Gerätehaus erschwerte. An der benachbarten, von 900 Schülern besuchten Selma-Rosenfeld-Realschule, an der die Feuerwehr bereits zwei Stunden zuvor ebenfalls einen Brandeinsatz geübt hatte, zeigte sich, dass die Notzufahrten eng und einige Fenster für eine Rettung grenzwertig schmal sind. Und womit offenbar kaum einer der Planer gerechnet hatte, was aber im Zeitalter Sozialer Medien zu erwarten war, waren besorgte Eltern, die an der Schule auftauchten. Im Ernstfall hätte deren Beschwichtigung wohl einige Einsatzkräfte gebunden.

"Wir sind ja froh, wenn wir ein bisschen 'was finden und Erfahrungen sammeln", sagte Kommandant Blösch gegen Ende der Übung. Dass er zu dieser Tageszeit über 34 Einsatzkräfte verfügen konnte, hat ihn überrascht: "Das ist eine sehr gute Stärke." Im Ernstfall hätte er allerdings angesichts des riesigen und verwinkelten Übungsobjekts auch die Feuerwehren der Nachbarschaft nachalarmiert und eine zweite Drehleiter angefordert. Dennoch: "Man hätte einen Lehrfilm drehen können", sagte Thomas Blösch am Ende zufrieden über die Leistung seiner Truppe, die die Situation in einer knappen halben Stunde gemeistert hatte.