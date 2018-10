Sinsheim. Ein etwa 40-Jähriger Mann soll in der Sinsheimer Thermen- und Badewelt mehrere Frauen während einer „langen Thermennacht“ am 15. September des vergangenen Jahres begrapscht haben. Jetzt wurde er vorm Amtsbericht Sinsheim zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt – auf Bewährung.

Opfer wurden mehrere Frauen. Der Mann aus der Pfalz bestritt die „zielgerichteten Berührungen des unbekleideten Intimbereichs“ und sprach davon, sich in jener Nacht gefühlt zu haben wie „Sardellen in der Dose“: Die Badewelt sei in dieser Nacht gut besucht gewesen, daher sei es zu versehentlichen Berührungen gekommen.

Die Richterin war nach der Anhörung von mehreren Zeugen, darunter die geschädigten Frauen, jedoch anderer Ansicht und hielt die Behauptung von großen Menschenmassen für widerlegt. Belastend wirkten sich auch die Schilderungen einer jungen Frau aus, die berichtete, schon mehrmals auf den Angeklagten aufmerksam geworden zu sein. Bereits im April 2016 sei es zu einem unschönen Zusammentreffen mit ihm gekommen: Sie sei „knutschend“ mit ihrem Mann im Außenbereich der Sauna in der Nähe der Bar unterwegs gewesen, als sie von dem Mann, den sie im Gerichtssaal wiederzuerkennen vorgab, angesprochen worden sei: Er habe das Paar aufgefordert, „weiter zu knutschen“ und davon gesprochen, sich gerne in Swingerclubs auszuleben. „Er hat uns gefragt, ob wir auch ’swingern’“, so die Zeugin.

Auch habe er erwähnt, dass seine Frau ein Pornostar sei. Als sie plötzlich eine Hand an ihrem Po gefühlt habe, sei sie aufgeschreckt und habe den Mann in seine Grenzen verwiesen. Auch ihr Ehemann habe ihm deutlich gesagt, er solle sich „vom Acker machen.“ Kein Einzelfall offenbar: In ähnlicher Weise äußerten sich weitere Frauen beim Verhandlungsauftakt.

Ein Mitarbeiter der Badewelt bestätigte, der Angeklagte sei Stammgast gewesen. Strafverschärfend wirkten sich die zahlreichen Vorstrafen des Mannes sowie seine „massive und dreiste Vorgehensweise“ aus, so die Richterin. Der Staatsanwalt sprach davon, ein Signal setzen zu wollen: „Die Badewelt darf nicht zum Anbaggerschuppen verkommen.“ Der Angeklagte muss nun außerdem 1200 Euro an die Organisation „Frauen helfen Frauen“ zahlen.