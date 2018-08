Von Inga Jahn

Heilbronn/Eppingen. Der Kurzfilm "Gespalten" des Löwensteiners Lukas Gawenda wird heute, Mittwoch, im Open-Air-Kino der Genossenschaftskellerei in Heilbronn als Vorfilm gezeigt. Das Besondere an dem Kurzfilm: Der Jungregisseur Gawenda drehte diesen Film, seine Abschlussarbeit, ausschließlich in der Region Heilbronn.

18 Minuten Film bedeuteten jedoch mehr als ein Jahr Arbeit. Obwohl der Film innerhalb von drei Tagen gedreht wurde, hatten Postproduktion und Entwicklung des Drehbuches einige Monat Arbeit in Anspruch genommen. An manchen Tagen seien es zwischen 30 und 40 mitwirkende Personen am Set gewesen, berichtet Gawenda im Gespräch mit der RNZ.

Der Student schrieb nicht nur das Drehbuch zum Film, sondern übernahm zusätzlich Regie und Schnitt. "Wenn ich bestimmte visuelle Vorstellungen schwer kommunizieren konnte, habe ich auch manches mal selbst die Kamera in die Hand genommen." Nun soll der Film auch in Heilbronn, also in der Heimatregion des Jungregisseurs, vorgestellt werden. Die Orte des Drehs könnten so manchem ein Begriff sein: Der Film spielt vor dem Kernkraftwerk Neckarwestheim, in der Eppinger Raußmühle, in einer Werbeagentur in Heilbronn sowie in einer Löwensteiner Tagungshütte.

"In der Regel mache ich eher weniger regionale Projekte. Doch in einer ruhigen Minute oder an einem freien Tag kann es schon einmal sein, dass ich spontan zuhause Bildmotive finde, die ich dann einfange", erzählt Gawenda. Vor allem die Eppinger Raußmühle sei ein Motiv, dass ihn besonders fasziniere. "Ich war dort mit meinem Vater bereits als Kind öfter. Dort ist es, als sei die Zeit stehen geblieben. Ich finde, man könnte auch von einer Zeitreise in die Vergangenheit sprechen." Die Mühle stehe in direktem Kontrast zu der Heilbronner Werbeagentur, die blitzsauber daherkommt. "Zwei so gegensätzliche Orte, die perfekt dafür geeignet sind, um den inneren Konflikt des Protagonisten darstellen zu können", behauptet Gawenda. "Hier kann man genau das finden, was der Film zeigen soll."

Passend zum von der Hochschule für anwandte Wissenschaft in Ansbach vorgegebenen Thema "Verpasste Chancen" inszeniert Gawenda in seinem 18-minütigen Film den moralischen Konflikt eines jungen Werbefotografen. Dieser soll im Auftrag seines Arbeitgebers eine Imagekampagne für ein Atomkraftwerk gestalten. Im Rahmen des Auftrages stößt der Fotograf an eigene moralische Grenzen und wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Damit greift der Löwensteiner das Thema "Ethik in der Werbung" auf und veranschaulicht ein alltägliches Problem. Fragen nach Loyalität sich und anderen gegenüber, nach Freundschaft und den damit verbundenen Pflichten sowie nach Selbstachtung stellen sich dem Zuschauer im Laufe des Kurzfilms.

Über die Zukunft lasse sich wenig sagen, gibt Gawenda zu. Der 1996 geborene Baden-Württemberger wolle noch nichts Genaues dazu sagen, wohin es ihn nach seiner Bachelorarbeit verschlägt. "Zuerst einmal muss ich nun die Bachelorarbeit fertigstellen", stellt er fest. Die habe nun oberste Priorität. Zukunftspläne habe er selbstverständlich auch. "Die müssen jedoch erst noch in trockene Tücher gebracht werden, bevor ich dazu etwas sagen kann", sagte er schmunzelnd. Sowohl überregionale als auch regionale Projekte ließen sich in Zukunft nicht ausschließen. Immerhin wisse man nie, was die Zukunft noch bringe, sagte der junge Fotograf und Filmemacher.

Info: "Gespalten" wird gegen 21 Uhr in der Genossenschaftskellerei Heilbronn, Binswanger Straße 150, gezeigt. Als Hauptfilm läuft ab 21.15 Uhr "Dieses bescheuerte Herz"; Tickets kosten acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse.