Alles im Lot? Oftmals sähen die Gehwege nach den Arbeiten nicht so aus, wie man sich das vorstellt, bemängelte der Gemeinderat. Auch in der Bargener Goethestraße sind die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen. Foto: Thomas Weber

Von Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. Wie steht es um das schnelle Internet? Um über den aktuellen Stand der Ausbauarbeiten zu berichten, konnte Bürgermeister Wolfgang Jürriens den Teamleiter der Baukoordination der Firma BBV Rhein-Neckar, Tuncay Firat, sowie dessen Mitarbeiter Ulrich Hauck in der Schwarzbachhalle begrüßen. Die beiden erklärten, dass die reine Bauzeit in der Gemeinde ohne Unterbrechungen bisher schon zehneinhalb Monate dauert. Bis zum Jahresende rechnet Firat mit der Fertigstellung der Arbeiten.

Allein in Helmstadt könnten bereits 213 Häuser Glasfaser nutzen, allerdings ist das für den Anschluss ans Internet erforderliche Backbone noch nicht in Betrieb. Firat ging aber davon aus, dass die fertigen Anschlüsse in Helmstadt bis Ende November online gehen können. Ob das geklappt hat, konnte Jürriens auf Nachfrage der RNZ nicht beantworten.

In Flinsbach wurden bisher rund 60 Prozent der geplanten Leerrohre verlegt, in Bargen sind es knapp 85 Prozent. Zunächst werden auch hier die Leerrohre in die Häuser geführt und danach wird das Glasfaserkabel eingeblasen. Im jeweiligen Gebäude wird dann der Übergabepunkt von einer Fachfirma installiert. Insgesamt wurden bereits 14 Kilometer Leerrohr unter die Erde gebracht.

Gemeinderat Manfred Hönig wollte mehr Details zur Vorgehensweise bei der Anbindung von Mehrfamilienhäusern wissen. Hierzu erläuterte Firat die einzelnen Prozessschritte. Gemeinderat Julian Emmerich rief in Erinnerung, dass die Firma bei der vorherigen Information im Gemeinderat von einer Projektfertigstellung bis Ende Juli 2021 gesprochen hatte und er nun nicht wisse, ob man sich auf den neu genannten Termin verlassen kann.

Die Firma hatte mit Kapazitätsproblemen zu kämpfen, erläuterte der Vertreter der BBV. Nun sei aber ein Ende eher plan- und absehbar. Wie die weiteren Schritte bei den Hausanschlüssen aussehen, wollte auch Gemeinderat Dieter Vilimek wissen. Weiter bemängelte er, dass die Wiederherstellung der Oberflächen nicht so aussehen würde, wie man sich das vorstellt. Die Arbeiter wirkten demnach oft überfordert und die Pflasterarbeiten seien teilweise nicht fachmännisch ausgeführt. Hier müsse der Bauleiter vor Ort für eine ordnungsgemäße Abwicklung sorgen, sagte Firat. Emmerich bemängelte auch, dass die Randsteine zwischen Straße und Gehweg teilweise wegkippen, weil zu nah an ihnen aufgegraben wurde. Die Bautrupps hätten Anweisung, dass sie zumindest 15 Zentimeter vom Bordstein mit den Grabarbeiten wegbleiben müssen, erklärte der BBV-Mann.

Bürgermeister Jürriens gab seiner Befürchtung Ausdruck, dass durch die Jahreszeit die Gefahr besteht, dass nicht mehr asphaltiert werden kann, und über den Winter deshalb Stolperfallen bleiben. Man versuche, sobald wie möglich die Schlussarbeiten vorzunehmen. Sollte es dennoch nicht gelingen, vor dem Frost die Asphaltarbeiten zu beenden, wird man die Bereiche vorübergehend mit Pflaster schließen, führte Firat aus. Man werde weiter im Gespräch bleiben, stellten das Gemeindeoberhaupt und der Firmenvertreter vor dem Gremium fest, denn man treffe sich sowieso regelmäßig.

In der Bürgerfragerunde wurde die Ausführung der Wiederherstellung von Asphalt- und Pflasteroberflächen nach den Verlegearbeiten von einem Anwohner heftig kritisiert. Seine Frage, ob eine Schlussabnahme stattfindet, wurde bejaht. Die Gemeinde schaue bereits bisher schon nach den Arbeiten, informierte Jürriens. Eine andere Anwohnerin machte darauf aufmerksam, dass die Grenzpunkte an ihrem Anwesen durch die Grabarbeiten entfernt worden sind.