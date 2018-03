Gemmingen. (isi) Mit einigen Wegen im Ort beschäftigte sich jetzt der Gemeinderat, etwa die Wege im Schlosspark oder die Zufahrt zum Recyclinghof. Auch über die Parkplätze am Freibad wurde in der jüngsten Sitzung eine Entscheidung gefällt. Gemmingen will seine Infrastruktur aufwerten.

Für die Hauptwege im Schlosspark stellte Bauamtsleiter Jürgen Stoffel drei Möglichkeiten vor: Die Wege könnten mit Asphalt - auch mit farbiger Beschichtung oder mit rotbraunem Pflaster wie die bereits befestigten Wege in Parknähe ausgebaut werden. Die preislichen Unterschiede reichen von 120.000 Euro für Asphaltausbau, über 154.000 Euro für Asphalt mit farbiger Beschichtung ähnlich den Wegen bei der Landesgartenschau in Öhringen im Vorjahr hin zu 130.000 Euro für den Pflasterbelag auf einer Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Einstimmig waren sich die Räte einig, dass sie die Parkwege mit Pflaster versehen haben wollen.

Nach dem Parkfest soll der Ausbau beginnen. Gemeinderätin Katja Weber regte an, auch beim Pavillon die Wege zu befestigen, da die Brücke nach mehreren Regentagen nicht begehbar sei. An sich war der Platz vorm Pavillon, beim Denkmal und um die Seebühne mit wasserdurchlässigem Material gestaltet und sollte auch so bleiben. Bürgermeister Timo Wolf versprach prüfen zu lassen, ob die Wasserdurchlässigkeit verbessert werden kann.

Die Parkplätze am Freibad waren ein Thema in der Haushaltsberatung. Ratsmitglied Friedemann Günther (SPD) findet: Weil das Freibad so toll saniert worden sei, sollten nun auch die Parkplätze davor schön aussehen und gepflastert werden. Doch um die Fläche zu pflastern, werden 67.500 Euro nötig sein, hat die Verwaltung errechnet. "Die Optik ist mir Wurst, das ist viel zu viel Geld für Parkplätze, die nur im Sommer benutzt werden und auch so ihren Zweck erfüllen", meinte Gemeinderätin Gabriele Walch (SPD). Diese Meinung war mehrheitsfähig, bei drei Gegenstimmen bleibt der Parkplatz, wie er ist.

Die Zufahrt zum Recyclinghof beschäftigte das Gremium ebenfalls schon einmal: Das Sträßchen neben dem Freibad ist an sich nicht für den Begegnungsverkehr gedacht, die Autos müssen sich gegenseitig passieren lassen, wenn sie freitags oder samstags zum Recyclinghof fahren oder wieder zurückfahren. Doch leider funktioniert es in der Praxis eher so, dass Fahrzeuge in die seitliche Wiese ausweichen, damit die Straße verschmutzen und den Rasen beschädigen, der überdies in privatem Besitz ist. Nun hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Michel ein Konzept entwickelt, wie die Straße verbreitert werden kann, damit ein Begegnungsverkehr möglich wird.

Knackpunkt ist der Baum entlang der Straße, der nicht gefällt werden soll. Aber dort kann man die Straße nicht verbreitern. Also könnte man außer am Baum eine breitere Fahrbahn schaffen - Kosten knapp 15.000 Euro inklusive Grunderwerb.

Oder man könnte zwei Ausweichstellen auf einer Länge von je zehn Metern mit Asphalt befestigen und die Autos müssten weiterhin aufeinander Rücksicht nehmen, was jedoch nur 2200 Euro kosten wird, weil an dieser Stelle ein Grunderwerb nicht nötig ist.

Für diese günstigere Maßnahme sprach sich die Mehrheit des Gemeinderates mit zwölf zu drei Gegenstimmen aus.