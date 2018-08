Das "Kreisental" wurde am 3. Januar in eine Schlammpiste verwandelt. Der Starkregen hatte den Schlamm von den Feldern gespült. Foto: Christiane Barth

Epfenbach. (cba) Das Jahr 2018 begann für das Dorf mit einem matschigen Gruß von den umliegenden Feldern und Gräben. Sturmtief "Burglind" hatte das "Kreisental" in eine Schlammpiste verwandelt. Um künftig vor solch unerwünschten Erdabtragungen, die bei Starkregen in den Ort gespült werden, gewappnet zu sein, schlug Bürgermeisterstellvertreter Herbert Ambiel bei der jüngsten Gemeinderatsitzung vor, statt im Spätherbst schon im August die Gräben, die ins Dorf führen, zu mulchen. Er trug diesen Vorschlag als ausdrückliche Bitte an die Verwaltung vor.

Die Strategie des Landwirts: "Der Mulch soll von den noch vorhandenen Pflanzen mit eingewachsen und nicht auf das Metallgitter gespült werden." So nämlich könnten künftig Schlammlawinen vermieden werden. Denn beim Starkregen am 3. Januar hatte das Schnittgut der Gräben dem Gitter des Einlaufbauwerks am Kopf des Kreisentals dermaßen zugesetzt, dass es verstopfte. Die mit Schlamm durchsetzten Regenmassen hatten so leichtes Spiel, sich ihren Weg über das leicht abfallende "Kreisental" in die Ortsmitte zu bahnen.

Wenn jedoch bereits im August gemulcht werde, bliebe noch ausreichend Vegetationszeit bis zum Herbst, damit das bearbeitete Material in die Erde eingearbeitet werden könne, erklärt Ambiel. Im vergangenen Jahr sei erst im Oktober gemulcht worden, dies sei eindeutig zu spät gewesen. Der Mulch sei so an der Oberfläche geblieben und habe von den Regenmassen leicht hinweg gespült werden können, die dann das Einlaufbauwerk verstopft hätten.

Mit dem Mulchen der Gräben beauftragt die Gemeinde jedes Jahr eine Firma, die diese Arbeit in Kooperation mit dem Bauhof übernimmt. Ein Gespräch mit dem Bauhofleiter in dieser Sache habe bereits stattgefunden, berichtet Ambiel.