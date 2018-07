Bad Rappenau. (fsd) Während sich am Donnerstagabend dunkle Wolken über die Kurstadt legten, zog auch im Sitzungssaal im Rathaus ein Sturm auf. Die Anfragen der Bürger im Rahmen der Gemeinderatssitzung entfachten Diskussionen.

Dabei wollte ein Bürger wissen, wann die mit Graffiti beschmierten Unterführungen am Bahnhof und am Kurpark gereinigt werden. "Sieht ja nicht so gut aus", meinte der Fragesteller. Der Tiefbauamtleiter erklärte, dass der Täter von der Polizei gefunden wurde, sie aber noch das weitere Vorgehen prüft. "Die Polizei hat uns geraten, mit der Beseitigung abzuwarten, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind." Haffelder versicherte, dass bereits Firmen vor Ort geprüft hätten, wie man die Graffiti behandeln kann. "Sobald wir die Freigabe haben, werden wir in Aktion treten", meinte Haffelder.

Auch die mit Jesus bemalte Hausfassade in der Salinenstraße wurde im Gemeinderat zum Thema. Die Bürgerin betonte, dass sie die Meinung der Verwaltung, nicht dagegen vorzugehen, nicht teilen kann und die Neutralität nicht mehr gewahrt sei. Es sei in Bad Rappenau nicht richtig, Fassaden mit Motiven zu bemalen. Oberbürgermeister Sebastian Frei betonte nochmals, dass seitens der Stadt ein Einschreiten nicht möglich sei.

Ob er einschreiten würde, wenn er es könnte, dazu wollte er keine Stellung beziehen. Frei erklärt, dass alle Amtsleiter sich das Bild vor Ort angeschaut haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, "dass kein Verstoß gegen das Baurecht vorliegt." Vielmehr habe er E-Mails bekommen, die ihn zum Haus im Stadtbild beglückwünschten.

Vonseiten der Bürger gab es bei den Anfragen allerdings auch positive Töne. So lobte Florian Krugmann, Beisitzer im Vorstand der DLRG-Ortsgruppe die Umsetzung des Stadtfestes. Er regte an, das Stadtfest im kommenden Jahr bereits am Freitag mit dem Fassbieranstich zu eröffnen und samstags früher zu starten sowie es sonntags um 18 Uhr zu beenden.

Dies habe den Vorteil, dass die Vereine zwei umsatzstarke Zeiten hätten, die Anwohner nur an zwei Abenden mit erhöhtem Lärm konfrontiert werden und den Vereinen der Abbau erleichtert werden würde. Frei versprach den Antrag zu prüfen und mit dem Gemeinderat und den beteiligten Vereinen zu besprechen.