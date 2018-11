Nahe der Fügerbrücke, am Buga-Eingang "Nord", will die Stadt Eppingen im kommenden Jahr an einem Stand Werbung für ihre eigene Gartenschau machen. Foto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) Als "riesen Chance vor der Haustür" sieht Oberbürgermeister Klaus Holaschke die Heilbronner Bundesgartenschau (Buga) im kommenden Jahr. Vor allem, weil die Fachwerkstadt auf der Buga für ihre eigene Gartenschau werben kann - die Zielgruppe sei ja schließlich dieselbe. Der Gartenschauausschuss des Gemeinderats hat am Donnerstag dafür ein Budget von 35.000 Euro bewilligt.

Nach einigen Vorgesprächen hat Eppingen inzwischen auch einen Platz auf der Buga: Die Stadt kommt auf einem Gelände am Nordeingang unter, das für das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz reserviert ist: Etwa 120 Quadratmeter will das Ministerium der Stadt für eine eigene Präsentation zur Verfügung stellen.

Für OB Holaschke und Tim Rohrer von der Landesgesellschaft "bw Grün", die Eppingen bei der Gartenschau berät, ist der Standort nach anfänglicher Skepsis inzwischen ein guter. Er liegt "prominent" an der Kreuzung eines Haupt- und eines Nebenweges und zudem in unmittelbarer Nähe der Bühne von "pro-Region" Heilbronn. Vor allem aber nahe des großen Busparkplatzes an der Fügerbrücke. Und eben diese Busreisende haben sich die Eppinger Gartenschauplaner als wichtige Zielgruppe ausgeguckt.

Mit einem "ganz großen Strauß an Werbemaßnahmen", wolle die Stadt an dieser Stelle, so Holaschke, "das Pflänzchen Tagestourismus" hegen und pflegen. "Wir müssen uns auf der Buga nicht verstecken", sagte Rohrer, es gehe vor allem darum, Präsenz zu zeigen. Der Standort passe da konzeptionell ganz gut. Eine mögliche Beteiligung am Landkreispavillon hat die Stadt hingegen auf Eis gelegt. Und auch die Beteiligung an dessen Imagefilm, bei dem Eppingen etwa eine Minute im Bild gewesen wäre. Die Kosten von fast 18.000 Euro erschienen der Stadt im Verhältnis zum erwarteten Nutzen einfach zu hoch.

Um die Gunst potenzieller Gartenschaubesucher zu erlangen, will Eppingen die Themen Fachwerkstadt, moderner Wohn- und Wirtschaftsstandort und eben die Gartenschau 2021 vorstellen, eingebettet in die landwirtschaftliche Präsentation des Ministeriums. Gedacht ist an eine "gartenschautaugliche gärtnerische Ausstellung", beispielsweise zu Zier- und Nutztabakpflanzen, deren Anbau in Eppingen Tradition hat, oder auch ein Dauerbeitrag zum Thema Fachwerk.

Die Nähe zur "pro-Region"-Bühne soll intensiv genutzt werden. Einmal im Monat will Eppingen hier mit einer Nachmittags- oder Abendveranstaltung für seine Gartenschau werben. Die Suche nach Künstlern soll demnächst beginnen. Erklärtes Ziel: Möglichst viele Buga-Besucher auf dem Heimweg anstupsen. Auch Eppinger Vereine und Einrichtungen sollen mitwirken und die Vielfalt der Stadt zeigen.

Zusätzlich soll ein Info-Stand für Aufmerksamkeit sorgen, der von Mitarbeitern der Stadt betreut wird - und von speziellen "Gartenschaubotschaftern", über die wir separat berichten. Immer an Wochenenden und Feiertagen soll der Stand besetzt sein - wenn möglich öfter. Außerdem ist an floristische oder gärtnerische Workshops gedacht, die von Eppinger Betrieben drei Mal im Monat angeboten werden sollen.

"Wir müssen uns präsentieren und auch Geld setzen", sagte Reinhard Ihle, "das kommt wieder zu uns zurück." Die Leute müssten nur einen guten Eindruck mitnehmen, und das könne auch am Ende eines Buga-Rundgangs sein. "Da muss von unserer Seite ein Knaller kommen." "Wir bauchen einen Eyecatcher und viele persönliche Gespräche", befand auch Jörg Haueisen.

Weniger euphorisch sieht Michael Mairhofer den Standort: "Die Leute rennen rein und strömen später zum Bus zurück." Dann eben mit "Eppinger Kartoffelsupp’" und Wein, stellte OB Holaschke einen möglichen Touristenfänger in den Raum. "Das bleibt bei den Leuten hängen." Und die Leute vielleicht auch am Eppinger Gartenschaustand.