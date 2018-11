Eppingen. (apo) Mit Stadtgeschichte, Wohnmobilstellplätzen, Rad- und Wanderwegen kann die Fachwerkstadt bei Besuchern offenbar gut punkten. Dieses Resümee zogen die Eppinger Touristiker, nachdem der Messetag auf der Stuttgarter CMT ausgewertet ist. Insgesamt sei der Gemeinschaftsstand des Kraichgau-Stromberg-Tourismus bei der Reisemesse im Januar gut besucht gewesen.

An einem der Ausstellungstage hatte Sandra Wickenhäuser von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus die Stadt präsentiert und dabei die Gelegenheit genutzt, um bereits im Vorfeld die Werbetrommel für die in drei Jahren anstehende Gartenschau zu rühren.

Besonders nachgefragt, so Wickenhäuser, wurden neben Informationen zur Geschichte der Fachwerkstadt auch Rad- und Wanderwege sowie die Möglichkeiten für Wohnmobilisten. Und gerade denen hat Eppingen einiges zu bieten, denn im Gegensatz zu den meisten Stellplätzen ist er nicht nur zentral direkt an der Altstadt gelegen, sondern außerdem noch kostenlos. Mit bis zu zehn Euro pro Tag müssen die Fans der Mobilheime andernorts ohne Versorgung mit Strom und Wasser oft tief in die Tasche greifen. In der Fachwerkstadt gibt es neben einer prallvoll gefüllten Tüte mit Informationsmaterial sogar noch einen Biergutschein. "Da fühlt man sich doch gleich gut angekommen", sagt Marcel Gencgel.

"Wir haben letztes Jahr die 1000er-Marke geknackt und verzeichnen jedes Jahr neue Rekordzahlen", macht der Wirtschaftsförderer deutlich. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die mobile Reisebranche stetig wächst. Wickenhäuser, die die Stadt bereits seit 2008 auf der größten Reisemesse der Welt vertritt, sieht aber auch, dass angesichts der Unruhen in Ländern, die lange als Urlaubsmagneten galten, Deutschland als Reiseland wieder sehr attraktiv ist und Kurzreisen "voll im Trend" liegen.

Mit ihrer Lage an der Deutschen Fachwerkstraße sei die Stadt Eppingen ein Dreh- und Angelpunkt, um den kulturell und geschichtlich attraktiven Kraichgau zu erkunden. Außerdem punktet man mit dem Fachwerkpfad, der einzigartig in Deutschland ist, historischem Stadtrundgang, Eppinger-Linien-Wanderweg, Museumsradwanderweg und den Stadtbahnverbindungen nach Heidelberg, Heilbronn und Karlsruhe.

Um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen, ist die Stadt Mitglied in vier Tourismusverbänden. "Das ermöglicht uns eine große Streuung", erklärt Gencgel. Zum Heilbronner Land, Naturpark Stromberg-Heuchelberg und Deutsche Fachwerkstraße kommt der Kraichgau-Stromberg Tourismusverein. Mit diesem arbeitet man gerade an einer einheitlichen Ausschilderung der Wanderwege in der gesamten Region, die Ende des Jahres in Angriff genommen werden soll.

Hand in Hand geht es auch mit dem Stadtmarketingverein, der vor einigen Jahren eine öffentliche Ladestation für Elektrofahrräder auf dem Marktplatz installiert und im vergangenen Jahr einen Hotel- und Gaststättenführer aufgelegt hat. In den nächsten zwei Jahren will man alle Informationstafeln an historischen Gebäuden überarbeiten und erneuern.

Nachholbedarf sehen Gencgel und Wickenhäuser in der Gestaltung des Prospektmaterials, das zwar zahlreich vorhanden, aber einfach viel zu bunt ist. Hier wünscht man sich eine einheitliche, moderne und klare Gestaltung, die einen hohen Wiedererkennungswert hat. Gencgel: "Wir arbeiten daran."