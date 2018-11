Eppingen. (guz) Zur Vorbereitung der Gartenschau im Jahr 2021 kauft sich die Stadt personelle Hilfe von der Fördergesellschaft für die baden-württembergischen Landesgartenschauen mbH (bw grün) für rund 390.000 Euro ein und billigt der Gesellschaft zudem den Status eines "Mitveranstalters" mit weitreichenden Handlungs- und Entscheidungskompetenzen zu. Bei einer Gegenstimme hat der Gemeinderat am Dienstag einen entsprechenden Vertrag beschlossen. Kritisch hinterfragt wurde dabei das Salär, das die Stadt nun ab Januar 2018 an bw grün überweisen wird.

Hintergrund Die Fördergesellschaft bw grün soll bei der Gartenschau 2021 in Eppingen die gärtnerischen Ausstellungsbeiträge managen, eine "besonders hohe" gärtnerische und floristische Qualität sicherstellen und auch die Eintrittskarten vermarkten. Neben umfangreicher Erfahrung aus vorangegangenen Gartenschauen bringt die Fördergesellschaft zahlreiche Kontakte im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus und auch eigene Mitgliedsbetriebe aus den gärtnerischen und floristischen Berufsverbänden in Baden-Württemberg als Gesellschafter mit. (guz)

"Ein gut bezahlter Mitarbeiter", stellte Anton Varga (CDU) mit Blick auf die Jahre 2019 bis 2021 lakonisch fest. 9600 Euro zahlt die Kommune dann jeden Monat an die Fördergesellschaft. Die Gegenleistung stellt sich in Person von Tim Rohrer ein. Voraussichtlich ab 1. März unterstützt er zunächst einen Tag pro Woche das bisherige, laut Oberbürgermeister Klaus Holaschke "sehr schlanke" Team des städtischen Eigenbetriebs Gartenschau, das aktuell aus Bürgermeister Peter Thalmann und Liegenschaftsamtsleiterin Diana Kunz besteht.

Bis Ende 2017 sind für Rohrers Hilfe 28.800 Euro fällig. Ab 2018, wenn der bw grün-Mitarbeiter Eppingen dann 16 Tage im Monat betreut, fallen jährlich 115.000 Euro an. Das Nachgartenschaujahr 2022 wird mit 14.400 Euro berechnet. "Die Leute von bw grün bringen unheimlich Erfahrung mit. Das sind Durchführungsprofis! So ist auch die Vergütung zu sehen", erläuterte Bürgermeister Thalmann, der Wert darauf legte, dass damit nicht nur die Person Tim Rohrer, sondern letztendlich die gesamten Leistungen von bw grün vergütet werden.

Oberbürgermeister Klaus Holaschke betonte ebenfalls, dass diese Beträge keine Brutto-Personalkosten sind, sondern damit auch die "Infrastruktur" der Gesellschaft eingekauft wird. Sach- und Bürokosten kommen allerdings noch zusätzlich auf die Stadt zu. Auch Planung und Durchführung der Veranstaltungen im Gartenschaujahr sind damit nicht abgegolten - diese Arbeit soll die Stabstelle Wirtschaftsförderung leisten. Hier würde bw grün, falls gewünscht, ebenfalls mit Personal aushelfen. Dann wäre allerdings auch ein zehnprozentiger Aufschlag auf die genannte Fixvergütung fällig.

Ohnehin ist bw grün konkurrenzlos, wie die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage anmerkt: Da bisher alle Kommunen, die eine Gartenschau veranstaltet haben, die Projektsteuerung in die Hände von bw grün legten, "konnten andere Unternehmen keine Referenzen in diesem Bereich erwerben." Daher können die durch die Fördergesellschaft angebotenen Leistungen auch nur durch die Fördergesellschaft angeboten werden. Die nach öffentlichem Vergaberecht eigentlich vorgeschriebene Suche nach dem günstigsten Bieter per Ausschreibung müsse deshalb entfallen.

Überdies - auch daran stieß sich Varga - erhält bw grün eine variable Vergütung, falls die Eintrittserlöse 1,8 Millionen Euro übersteigen. Liegen sie zwischen 1,8 und 2,2 Millionen Euro, zwackt die Fördergesellschaft zehn Prozent ab, liegen sie darüber, erhöht sich die Variable auf 15 Prozent der Nettoeinnahmen. Laut Bürgermeister Peter Thalmann hofft die Stadt, Tickets im Gegenwert von 2,11 Millionen Euro verkaufen zu können - dann seien die erwarteten Kosten für die Veranstaltungen gedeckt. Für die reine Durchführung rechnet die Verwaltung mit einem Eigenanteil von 1,2 Millionen Euro, für die gesamte Schau mit mehr als zehn Millionen Euro.

Zum Vergleich: Bei der Gartenschau der 7300-Einwohner-Stadt Bad Herrenalb wurden in diesem Jahr fast 400.000 Besucher gezählt - doppelt so viele wie erwartet. Der Durchführungsetat der Stadt lag bei 3,6 Millionen Euro, etwa zehn Millionen Euro wurden in Anlagen investiert, die größtenteils auch nach der Schau erhalten bleiben sollen. Aus Fördertöpfen kamen 11,3 Millionen Euro. In Bad Herrenalb sei bw grün über den gesamten Veranstaltungszeitraum mit zwei Mitarbeitern administrativ tätig gewesen, betonte Thalmann.