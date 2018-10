Wo Pep Guardiola mit seinem Team am heutigen Dienstagabend nächtigen wird, wird wie eine Geheimsache gehandelt. Einiges spricht für das Mariott-Hotel in Heidelberg. Foto: dpa

Von Inga Jahn

Sinsheim. Ob Heim- oder Auswärtsspiel, bei Bundesligaspielen, in der Champions League oder bei Länderspielen: Fußballer sind regelmäßig unterwegs. Mit ihnen reisen Ärzte, Köche, Trainer und Organisatoren, die alle in oder um Sinsheim untergebracht werden wollen. Die RNZ hat sich dazu bei verschiedenen Vereinen umgehört.

Sascha Fligge, Kommunikationsdirektor von Borussia Dortmund, die vor kurzem in der Rhein-Neckar-Arena zu Gast war, berichtet: "Wenn wir in kleinere Orte kommen, stellt sich die Hotelauswahl naturgemäß immer etwas schwieriger dar als in Metropolen." Der Verein reise inzwischen mit weit über 50 Personen an und benötige die entsprechende Zahl an Einzelzimmern, auch vor Heimspielen. Wo sie übernachten, mag Fligge jedoch nicht verraten. "Seit dem Anschlag auf unseren Teambus halten wir uns aus Sicherheitsgründen sehr bedeckt."

Allgemein habe aber auch der BVB gewisse Kriterien, die ein Hotel erfüllen müsse: "Hier geht es überhaupt nicht um goldene Wasserhähne, sondern neben der Zimmeranzahl vor allem um mehrere Behandlungsräume für Ärzte und Physiotherapeuten und moderne Tagungsraumtechnik für Mannschaftssitzungen.

Zudem sollte das Stadion vom Hotel aus in 30 Minuten zu erreichen sein", sagt Fligge. Das Küchenteam bekommt vom BVB klare Vorgaben, was den Speiseplan angeht. "Das ist kein Hexenwerk. Wir legen einfach viel Wert auf sportlergerechte Nahrung. Die Gerichte werden von unseren eigenen Köchen vorgegeben, in der Regel begleitet uns ein Koch auf Reisen und arbeitet gemeinsam mit den Hotelköchen", erzählt Fligge weiter. Aufgrund der genannten Kriterien sei die Auswahl, gerade in kleinen Städten, oft eher begrenzt.

Die Hoffenheimer suchen mit ähnlichen Kriterien: stadionnah, ein "gewisser Standard", ruhige Lage und Kapazität für rund 30 Personen mit zusätzlichen Funktionsräumen. "Wir beziehen in vielen Städten seit Jahren die gleichen Hotels", gibt Holger Kliem, Pressesprecher der TSG, Auskunft. Das Verkehrsmittel der Mannschaft variiere: "Mal mit Zug oder bei Spielen in Leipzig, München oder Bremen auch mit dem Flugzeug. Der Mannschaftsbus ist dann vor Ort, um das Team vom Flughafen zum Hotel und Stadion zu fahren." Einen entscheidenden Unterschied zum Team aus Dortmund gibt es jedoch, denn die Hoffenheimer sind vor Heimspielen nicht im Hotel einquartiert. "Es gibt ein gemeinsames Abendessen des Teams im Trainingszentrum in Zuzenhausen, dann können die Spieler zuhause oder in ihren Zimmern im Trainingszentrum übernachten. Das steht ihnen frei", berichtet Kliem. Grundsätzlich ist die Hotelauswahl und Buchung Aufgabe der Vereine. Begrüßt die TSG ihre Gäste in Sinsheim, übernachten diese regelmäßig im Hotel Sinsheim, wie Hoteldirektor Marc Steinmeyer berichtet: "Ob Bayern, Schalke oder Dortmund, die Bundesliga ist zu Gast bei uns." Es übernachte fast jede Mannschaft am Spielort. "Zusammengerechnet sind es in der Regel bis zu 60 Zimmer, die wir für die Teams bereitstellen müssen", sagt Steinmeyer. Es käme jedoch auf den Verein an: "Je nach finanzieller Lage buchen die Vereine Einzel- oder Doppelzimmer. Die Mannschaft aus Bayern teilt sich sicher kein Zimmer", sagt er schmunzelnd. "Ein Pep Guardiola kam immer einen Tag vorher. Am Spieltag gab es großes Frühstück mit allem drumherum." Andere Mannschaften übernachteten meist in Bad Schönborn mit etwas mehr Distanz zum Spielort.

Beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen Peru schlief die Nationalmannschaft im Marriott-Hotel in Heidelberg. "Bei der Hotelauswahl spielt allein die Kapazität des Hotels, aber keine Kooperation oder andere Verpflichtung eine Rolle", sagt Stephan Eiermann vom DFB. Die Nationalmannschaft reise mit rund 50 Personen an. Natürlich sei es schade, dass man nicht näher an Sinsheim übernachten konnte, jedoch konnten die Hotels vor Ort nicht genug Kapazitäten bereitstellen, um die Mannschaft zu beherbergen.

"In den Zimmern, die ich noch zur Verfügung stellen konnte, haben Organisatoren und angereiste Presse übernachtet", klärt Steinmeyer auf. Mehr Platz habe er nicht mehr gehabt, denn die Nationalmannschaft sei schlicht zu spät dran gewesen; peruanische Botschafter und andere Gäste hätten schon vor den Deutschen gebucht. "Hätte uns die Anfrage früher erreicht, hätten die Nationalspieler selbstverständlich bei uns übernachten können", gibt der Hoteldirektor an.

Und auch die "Citizens", trainiert von Pep Guardiola und Gegner der TSG am heutigen Dienstagabend in der Champions League, waren laut Steinmeyer zu spät: "Manchester City hatte bei uns angefragt, allerdings sind wir ausgebucht", teilt er mit. "Pep Guardiola hat sich bei uns immer wohlgefühlt, da er aus seiner Zeit in Italien italienisch spricht und ich viele Italiener beschäftige", weiß der Hoteldirektor. Dennoch hat das Hotel Sinsheim jede Menge Gäste von der Insel: "Wir haben bestimmt 50 Prozent britische Fans in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Gast."

Und wo nächtigen Peps Stars nun? Das Hotel "Villa Medici" in Bad Schönborn, auch oft Quartier für Bundesligaclubs, verneinte auf RNZ-Nachfrage. Das Marriott-Hotel Heidelberg wollte hingegen nicht bestätigen, dass Manchester City dort zu Gast sei.