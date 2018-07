Bad Rappenau. (end) Das wird keine Spaßveranstaltung: Die Fürfelder Ortsdurchfahrt im Zuge der Bundesstraße 39 wird generalsaniert - das gibt dann für einige Wochen ein zusätzliches Nadelöhr für den Verkehr auf der ausgewiesenen Umleitungsstrecke. Und wenn schon vonseiten des Bundes der Asphalt erneuert wird, möchte die Stadt Bad Rappenau im Untergrund wühlen. Genauer: Die Kanäle werden erneuert. Denn nach Feststellung eines Ingenieurbüros sind die alten Abwasserleitungen marode.

Schächte, Kanaleinläufe, Seitenanschlussleitungen, Betonspitzmuffenrohre und der Abwasserkanal selbst befinden sich teilweise in einem desolaten Zustand - die Leitung in der Ortsdurchfahrt zählt zu den ältesten Kanälen im Ort. Im Laufe der Jahrzehnte hat es Setzungen gegeben, Hausanschlüsse sind undicht; eigentlich gar nicht so schlimm, schließlich fließen hier nur "normale" Hausabwässer hinein, Wasser aus der Toilette, der Badewanne oder Waschmaschine. Allerdings gilt: Steter Tropfen höhlt den Stein. Denn sind die Anschlüsse nicht mehr dicht, kann es mit der Zeit im Erdreich zu Unterspülungen kommen. Die Folge: Es bilden sich Hohlräume, die Erde und damit die Straße könnte absacken. Wenn schon die kaputte Straße in Ordnung gebracht wird, dann alles in einem Aufwasch.

In der Fürfelder Ortsdurchfahrt gibt es absoluten Handlungsbedarf, erklärte Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder in der Gemeinderatssitzung. Außerdem ist der Kanal in der Bonfelder und Sinsheimer Straße mit einem Durchmesser von 50 Zentimeter viel zu klein dimensioniert. Mindestens 80 Zentimeter sind notwendig, um die geballte Schmutzfracht abzuleiten.

Denn bei heftigen Regenfällen bei zurückliegenden Gewittern ist der Kanal mehrfach an seine Grenzen gekommen, das Wasser ist aus dem Gully herausgesprudelt. Die Kanaluntersuchung hat auch gezeigt, dass 40 Prozent aller Anschlussleitungen sofort bis mittelfristig zu sanieren sind. Auf der Liste steht die Sanierung von 26 Kanalhaltungen, sechs Kanalschächten und 22 Anschlussleitungen durch geschlossene Bauweise (Injektion). Dafür muss die Straße nicht noch extra aufgegraben werden. Bei 14 Anschlussleitungen geht’s nichts anders. Sie müssen in offener Bauweise instandgesetzt werden, das heißt der Bagger muss ran. Aus wirtschaftlichen Gründen setzt das Tiefbauamt allerdings auf den Neubau eines Parallelkanals in der Bonfelder Straße mit Anschluss an den bestehenden Mischwasserkanal in der Schlossbergstraße. Die Baukosten belaufen sich auf 173.100 Euro, plus Baunebenkosten in Höhe von 36.900 Euro. Hinzu kommen geschätzte Ausgaben in Höhe von 315.000 Euro für die Behebung der Schäden an den Anschlüssen. Und wenn man schon beim Buddeln ist, soll laut Gemeinderatsbeschluss auch der Gehweg entlang der Bonfelder Straße ab Bäckerei Feil bis zur Einmündung der Heilbronner Straße saniert werden. Die asphaltierten Gehwege weisen durch bisherige Aufbruch- und Wiederherstellungsarbeiten unregelmäßige Oberflächen mit Setzungen und Rissbildungen auf. Die Gehwegerneuerung schlägt mit geschätzt 150.000 Euro zu Buche.

Eine (weniger ernst) gemeinte Lösung, wie sich das erwartete Verkehrschaos in der Fürfelder Ortsdurchfahrt vermeiden lässt, hatte Gemeinderat Bernd Hofmann (FW) parat: "Einfach die Autobahnausfahrt Bad Rappenau sperren".