Die sechsjährige Ambiel hatte viel Spaß an der Wurfbude und durfte am Ende einen rosaroten Gummiball mit nach Hause nehmen.

Eppingen. (apo) Strahlend blauer Himmel und Sonne satt erwarteten die Besucher beim dreitägigen Frühlingsfest, das nun bereits im zweiten Jahr auf den Marktplatz und in der oberen Bahnhofsstraße stattfand. Besonders Familien mit Kindern gefiel das Treiben mit Entenschießen, Pfeilwerfen, Losbude und Kinderkarussell. Die größeren Gäste wagten sich mutig auf den amerikanischen Trip, der in langen Schiffen an der Rathausfassade hoch und runter raste. Wem da schon beim Zuschauen schwindelig wurde, der war bei Kaffee und Kuchen, einem Eisbecher oder beim nachmittäglichen Einkaufen in den wenigen teilnehmenden Geschäften besser aufgehoben.

Etwas störend fanden Gäste und Schausteller die Tatsache, dass die Straße wegen der Baumaßnahme in der Wilhelmstraße nicht für den Autoverkehr gesperrt werden konnte. Anja Remmele-Seiwald, die in fünfter Generation seit 60 Jahren Akteur auf dem Frühlingsfest ist, schlug angesichts des Wochenendverkehrs am Samstagvormittag so manches Mal das Herz bis zum Hals. "Vorsicht Auto", rief sie ihren kleinen Kunden dann sicherheitshalber zu, denn die hatten eigentlich nur Augen für den Ballwurf auf die pyramidenförmig aufgestellten Blechdosen. Auch die sechsjährige Ambiel pfefferte begeistert immer wieder den handgroßen Lederball durch die Luft und durfte am Ende einen großen pinkfarbenen Ball mit nach Hause nehmen.

Für das leibliche Wohl sorgten mehrere Süßwarenstände, sowie Crêpes, ungarische Langos oder Süßkartoffeln in den verschiedensten Variationen - frittiert, geringelt oder als Ofenkartoffel kamen sie mit verschiedenen Dips daher.

Zuckersüße Zuneigungsbekundungen für frisch Verliebte gab es auf Lebkuchenherzen, und die, die es gern mal wieder wären, konnten sich zur Klarstellung ihres Familienstandes eines mit der Aufschrift: "100 Prozent Single" vor die Brust hängen.

Ob eine solche einladende Signalwirkung in diesen Zeiten noch funktioniert, konnte man beim zweiten Brauerfest auf dem Betriebsgelände der Palmbräu herausfinden, wo besonders am Abend die ältere Jugend und die sogenannten "Best-Ager" das Tanzbein schwangen. Lautstark griffen dort drei Tage lang die Bands "Sicherheitshalbe", "Gozo’n Friends" und das Trio "Oskar" in die Gitarrensaiten und spielten Covermusik aus den 70er bis 90er Jahren.

Dass derartige Muskel- und Gehörbelastungen richtig durstig machen, zeigte der Ansturm vor der Zapfanlage, die ohne Unterlass goldgelben Gerstensaft in die Gläser sprudeln ließ. Etwas gediegener ging es dagegen an der urig gestalteten Draftbierbar zu. Dort konnte man nicht nur genüsslich kosten, was der Braumeister so kreativ zusammengestellt hat, sondern sich auch über die handwerkliche Baukunst informieren. Gelegenheit gab es dazu auch bei den Brauereiführungen mit Braumeister Zdenek Prokop am Sonntag.