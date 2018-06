Sinsheim. (tk) Goldene Hochzeit haben Angelika und Dr. Horst Sieber gefeiert; der Mann, dessen Name mit der Großen Kreisstadt und dem Sinsheim der 80er-Jahre bis nach der Jahrtausendwende verknüpft ist wie kein zweiter, und seine Gattin. Gut 40 Jahre lang und seit der Kreisreformzeit hat Sieber in Sinsheim gewirkt, zuletzt in drei Amtszeiten als Oberbürgermeister und Kreisrat. Was machen die Siebers zurzeit?

OB Jörg Albrecht ist zu Gast. Er ist hier der "Jörg", Sieber der "Horst". Am schweren Esstisch mit wunderbarem Blick ins Wiesental. Sie scherzen: "Dort unten ... ", fängt Sieber an, "... bauen wir die Querspange, mittendurch", macht Albrecht den Witz zu Ende. Kommunalprofis durch und durch. Sieber verfolgt das Stadtgeschehen mit Interesse. Er sei lockerer geworden, sagen die, die ihn kennen. Albrecht beschreibt ihn: "Korrekt, zielstrebig, engagiert und fadengerade", so, wie Yvonne Hockenberger, eine der beiden Töchter. Sie ist Gemeinderätin. Gattin Angelika hat ihr Geschäft für Kinder- und Umstandsmoden in Sinsheim nach "Yvonne" benannt, steht bis heute gern im Laden in der Rosengasse, nennt es ihr Hobby. Der private Horst Sieber ist Modelleisenbahner, Pfeifenraucher. Er sagt, er habe kürzlich ein Taxi-Unternehmen rückabgewickelt: "Opa-Taxi". Tim, einer der beiden Enkel, ist gerade 18 geworden, fährt demnächst selbst. Auch im Unternehmen vom Schwiegersohn seien seine Fahrereinsätze gefragt, schildert ein zufriedener Horst Sieber.

Seit 50 Jahren verheiratet. "Ich frag’ mich, wo diese Zeit geblieben ist", sagt Angelika Sieber. Sie traf ihren Mann erstmals am Mannheimer Amtsgericht, Abteilung fünf. Beide kennen den genauen Tag, den 3. September 1962. Sie war Justizbeamtin, er Referendar. Beide sind Mannheimer, "aber mögen es ländlich". Beim Dienstantritt in Sinsheim half das. Genauso, wie es hilfreich sei, "ähnliche Interessen zu teilen". Das Paar heiratete in Brühl, lebte dort noch einige Jahre zwischen Brühl und Sinsheim pendelnd, zog 1971 in die General-Sigel-Straße in der Gartenstadt, "das Haus mit den großen Fensterläden bei der Carl-Orff-Schule". 1972 kam Yvonne zur Welt, 1984 Julia.

Sieber gilt als Mann hinter Großprojekten wie der Bahnunterführung oder dem Autobahnanschluss Mitte, ohne die Sinsheim nicht das wäre, was es heute ist. Mit einer Gelassenheit blickt er deshalb auf die Stadthallensanierung, auf platzende und neu in Aussicht stehende Zuschüsse. Auf lange Zeiten der Ungewissheit, in denen - wie OB-Kollege Albrecht es nennt - "es da oben ganz schön einsam werden kann".

Mit jener Einsamkeit hat das alles gerade nichts mehr zu tun. Es gibt ein Glas Lagrein. Den Ehrentag am 29. September haben Siebers in Südtirol gefeiert, seit fast 50 Jahren eine Art zweite Heimat, "mit Kindern, Enkeln, Familie". Die RNZ wünscht nachträglich alles Gute und gratuliert herzlich.