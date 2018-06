Von Tim Kegel

Angelbachtal. Der Waldboden ist nass wie lange nicht. Für die Bäume zunächst einmal kein Problem, wohl aber für die Förster. "Die mögen’s im Sommer feucht und warm, im Winter trocken und kalt", sagt Forstbezirksleiter Philipp Schweigler; "zumindest was die Arbeit angeht", wäre dies das beste Klima. Dieses Jahr jedoch sei man in der naturbedingt eher kurzen Hiebssaison wetterbedingt ins Hintertreffen geraten.

"Einen Monat" liege man mit den Arbeiten zurück, sagt Schweigler; eine Hiebssaison dauert zwischen vier und fünf Monate. Seit November habe es "keine zwei regenfreien Tage am Stück" gegeben. Problem daran: Bis die Brut- und Setzzeit der Tiere im Mai beginnt, müsse man fertig werden mit dem Fällen und Rücken von Holz, weil die Natur dann Ruhe braucht, die man ihr gönnen will. Bleiben Holzstapel allerdings über den Sommer liegen, verlieren sie an Wert oder werden gar wertlos, da dann Pilze eindringen und die Zersetzung voranschreitet. Also staut sich einiges auf.

An größere Arbeiten ist im Moment nicht zu denken. Dem Wald im Legelsbusch zwischen Angelbachtal und Mühlhausen sieht man das an: Tiefe Rinnen haben sich auf Wegen gebildet, wo das Regenwasser nur so durchschoss. Vereinzelt haben verborgene Quellen zu sprudeln begonnen, die Philipp Schweigler und seine Leute "höchstens alle Schaltjahre mal sehen". Die Tümpel und kleinen Seen auf den Rückegassen sind manchmal knietief. Pummelige Rehe in ihrem Winterfell hüpfen schwerfällig flatschend und platschend davon, auch sie sinken ein. Forstwirte und ihre Maschinen hätten jetzt noch viel mehr Mühe. Jetzt Holz zu machen, wäre energieaufwendig, schädlich für Lebewesen, Boden und Geräte, außerdem gefährlich. Viel Holz liegt daher auf der Fläche kreuz und quer. Hier am Legelsbusch, aber auch an allen anderen Orten, die Philipp Schweigler betreut. Von den Grenzen der Rheinebene bis ans Tor des kleinen Odenwalds sieht der Forst wieder ein bisschen nach Urwald aus.

Doch ist das nicht auch mal schön? "Man wird oft angesprochen", schildert Schweigler. Bei Erholungssuchenden, Sportlern, Waldläufern, "Brennhölzlern" und Naturfreunden gebe es Erklärungsbedarf. "Warum sieht’s hier so unaufgeräumt aus?" - eine Frage, die man im Wald zurzeit offenbar öfter hört.

Hinzu kommt, dass der Waldboden - ob Lehm wie zumeist oder Ton wie etwa rund um den Steinsberg spielt jetzt keine Rolle mehr - aufgeweicht ist. Als das Sturmtief jüngst über Süddeutschland fegte, sprach Philipp Schweigler von "einem weichen Teig", in dem die Stämme wurzelten. Dass sich die Schäden im Wald in Grenzen hielten, Bäume nicht wie bei Orkan "Lothar" 1999 flächenweise umfielen und es im Kraichgau nicht zu Erdrutschen kam, ist Glück.

Philipp Schweigler hofft trotzdem, angestaute Maßnahmen nachholen zu können. Die beauftragten Forstunternehmen seien zügiges Arbeiten gewohnt. Andererseits wird es dort mit Eintreten trockenen Wetters an Anfragen nicht mangeln. Schlimmstenfalls müsse man geplante Hiebsmaßnahmen aussetzen.

"Was wir jetzt bräuchten", sagt Philipp Schweigler, "sind zehn Tage Dauerfrost". Dass es dazu kommt, hält er aber für unwahrscheinlich.