Unterland. (RNZ) Schiffsliebhaber kommen am Wochenende, 4. und 5. August, auf ihre Kosten, wenn zum zehnten Mal zwischen Gundelsheim und Bad Friedrichshall "Flussgelaunt am Neckar - von Ort zu Ort" stattfindet. Zu Beginn noch unter dem Namen Neckar 2000, wird seither alle zwei Jahre am ersten Augustwochenende der Neckarabschnitt zwischen den Schleusen in eine Festmeile verwandelt. Im Rahmen einer Mini-Kreuzfahrt können Besucher auf mehreren Schiffen zwischen den Ortschaften Gundelsheim, Bad Rappenau-Heinsheim, Bad Wimpfen und Bad Friedrichshall pendeln und nach Belieben ein- und aussteigen.

An den einzelnen Anlegestellen erwartet die Fahrgäste ein buntes Rahmenprogramm mit sportlichen Aktionen, Musik und kulturellen Angeboten. So beispielsweise am Samstag das Enten-, Käfer- und Oldtimertreffen in Bad Rappenau-Heinsheim oder das Zirkusfest in Bad Friedrichshall. Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst am Heinsheimer Neckarufer. In Bad Wimpfen können sich Sportskanonen beim Schnupperrudern und Kanufahren austoben. Fahrkarten für den Schiffspendelverkehr sind an den Tageskassen der einzelnen Anlieger erhältlich. Fahrräder und E-Rollstühle können nicht auf den Schiffen transportiert werden.

Der Höhepunkt am Samstagabend ist der Schiffskorso mit Musik, Tanz und Feuerwerk. Die Schiffe Kurpfalz, MS Merian, der Neckarbummler, die Fee und die MS Schloss Heidelberg treffen sich um 21.30 Uhr an der Schleuse in Bad Friedrichshall und starten gemeinsam mit zahlreichen Booten und Yachten zum Korso.

Insgesamt fünf aufeinander folgende Feuerwerke bringen ab 22.30 Uhr den Himmel über dem Neckar zum Leuchten. Der Raketen-Countdown beginnt bei Bad Friedrichshall und wandert von der Silhouette der Wimpfener Stauferpfalz über Offenau zur Burg Ehrenberg in Heinsheim. Das große Finale findet vor der Neckarschleuse in Gundelsheim statt, welches das Schloss Horneck in funkelndem Glanz erstrahlen lässt. Anschließend fahren alle Schiffe wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Info: Das gesamte Programm sowie der Fahrplan und weitere Informationen zur Veranstaltung stehen hier. Die Kultur- und Tourist-Information im Alten Spital, Hauptstraße 45, 74206 Bad Wimpfen, Telefon 07063 / 97200, E-Mail: info@badwimpfen.org steht ebenfalls für Auskünfte zur Verfügung.