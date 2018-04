Zwischen Palmen und Sudkessel wurde bei der Palmbräu in Eppingen eine der Schlüsselszenen für die Fernsehkomödie "Hopfingen - Da braut sich was zusammen gedreht, die im nächsten Jahr gesendet werden soll. Ein weiterer Schauplatz ist die Raußmühle. Fotos: Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Die weltweite Finanzkrise beginnt zwischen den Sudkesseln der Palmbräu in Eppingen mit einem lauten Streit. Zudem platzt im Familienzank fast eine Hochzeit, eine Bank wird von Kunden überrannt, und nahe der Raußmühle wird heimlich viel Geld verbuddelt: Die Fachwerkstadt kommt als Krisenherd ins Fernsehen. Zwar mag sich mancher daran stören, dass bekannte Eppinger Flecken dann ausgerechnet zu Bestandteile des erfundenen schwäbischen Kleinstädtchen Hopfingen werden, aber dass diese Schauplätze bald in einer eineinhalbstündigen Komödie zu sehen sein werden, lässt dann doch wieder Stolz aufkommen.

Beispielsweise bei Palmbräu-Geschäftsführer Oliver Kohler, der die Produktion "ein bissle runterfahren" ließ, damit sich ein 35-köpfiges Team der Schwabenlandfilm GmbH im Sudhaus und im Gärkeller der Brauerei ausbreiten und keine Pumpengeräusche die Dreharbeiten stören konnten. Immer mal wieder schaute Kohler am Set vorbei. "Ist schon was anderes", freute er sich, auch wenn er bedauert, dass das Logo der Brauerei überklebt werden musste. "Die Brauerei spielt eine sehr wichtige Rolle", bestätigte Junior Producerin Nathalie Kraft. Hier entbrennt der Streit zwischen dem reichen Braumeister Dillinger, gespielt von Michael Brandner (Tatort, Soko, Polizeiruf) und seinem Sohn Daniel (Moritz von Zeddelmann – Unter Gaunern, 51 Degrees North), der ungeahnte Folgen hat und schließlich die globale Finanzwelt in den Abgrund zu stürzen droht.

Das Drehbuch von Jürgen Werner und Co-Autor und Comedian Christoph Sonntag wird bis Ende September von der Schwabenlandfilm im Auftrag von SWR und ARD Degeto an Schauplätzen der Region umgesetzt; eine Schlüsselrolle hat die Stauferstadt Bad Wimpfen, in der eigens eine Wohnung angemietet und umgestaltet wurde. Auch in Mosbach, Bad Rappenau und Zaberfeld baut das Team sein umfangreiches Equipment noch auf.

Und eben in Eppingen: Das Sudhaus der Palmbräu – am Drehtag ein wuseliger Ameisenhaufen, mehr Leute am Set als Mitarbeiter in der Brauerei. Kübelpalmen weichen den Stativen, versteckt hinter den großen Kupferkesseln wird geplant und geschminkt, davor die nächste Szene geprobt, draußen eine Raucherpause eingelegt. Der aufgemotzte rote Flitzer vor dem Brauereieingang, mit dem Daniel am Ende der Szene wutentbrannt von dannen braust, zieht die Blicke etlicher Passanten auf sich. Ebenso der erboste Braumeister, der in der offenen Tür seinem Sohn hinterherbrüllt. Ein Nachbar verfolgt das Spektakel aus dem Fenster, eine Schülergruppe staunt. "Booaah, ein Film in Eppingen! Fürs Fernsehn? Echt jetzt?" Sofort werden Handys gezückt – wie im Film, in dem nach dem Streit und dem folgenden Wirrwarr der Videoblog eines Teenagers das Geschehen in "Hopfingen" in aller Welt verbreitet.

Dass wesentliche Szenen des Films im Kraichgau entstehen, ist Regisseur Lancelot von Naso zu verdanken. Der gebürtige Heidelberger kennt die Region noch aus Jugendtagen, hatte Bad Wimpfen als Hauptdrehort vorgeschlagen und sich damit gegen die Befürworter der Schwäbischen Alb durchgesetzt. Eppingen war da allerdings noch nicht gesetzt.

Bis Szenenbildner Piérre Brayard eher zufällig hier vorbeifuhr, die markanten Braukessel sah und kurz darauf bei Oliver Kohler im Büro stand. Nun kontrolliert hier Regisseur von Naso auf seinem Monitor die eben abgedrehte Szene. "Gut! Ha’m wa. Das war geil!" ruft er Schauspielern und Crew zu. Also nächste Szene, Palmenrücken, Stellprobe, "alles auf Anfang", Klappe. Demnächst folgt noch ein halber Drehtag bei der Raußmühle. Bis Ende September soll alles im Kasten sein. Dann folgt der Feinschliff im Studio. Im kommenden Jahr soll der Film, der momentan noch den Arbeitstitel "Hopfingen – Da braut sich was zusammen" trägt, gesendet werden.