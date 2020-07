Martin Fuchs und sein Figurentheater-Fex organisieren den Kultursommer 2020 in Helmstadt-Bargen und sind unter anderem mit „Piggeldy und Frederick“ dabei. Archivfoto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Martin Fuchs hat in den vergangenen Monaten so einiges erlebt, das seine Arbeit als professioneller Figurenspieler auf die Probe gestellt hat. 2019 ein schwerer Fahrradunfall, der ihn für einige Zeit außer Gefecht gesetzt hatte. "Dann liefen die Planungen für unser Jubiläumsjahr", sagt Fuchs. Schließlich feiert der Figurentheater-Fex in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen seines Theaters. Auch der dazugehörige Verein "Puppe und Kunst" besteht seit 20 Jahren, und der Verlag seiner Frau Ute kann auf zehn Jahre zurückblicken.

Ende Januar begeisterte Geschichtenspielerin Uschi Erlewein mit ihren "Schneegeschichten" in der Werkstatt-Bühne. Doch dann kam Corona. Absage auf Absage für sein Tourneetheater folgten, und auch das Programm konnte nicht in der geplanten Form weiterlaufen. Glücklicherweise habe er die damalige Soforthilfe für Künstler erhalten. "Das war schon hilfreich."

Ute und Martin Fuchs nutzten die Zeit, "um mal richtig aufzuräumen". Figuren wurden restauriert, Bühnenbilder verschönert und Bücher oder kleine Kreativpakete wurden kostenlos für die Spaziergänger vor dem Banspach-Haus ausgelegt. Das mit Spannung erwartete neue Buch im Verlag Ute Fuchs, das eine Lebensgeschichte des Iraners Hosein Zaeri-Esfahani und dessen Familie mit dem Titel "Wer weiß, wofür das gut war…" erzählt, konnte nicht wie geplant der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Immerhin konnten sie einen kleinen "Theater-Bücher-Geschichten-Abend" präsentieren, bei dem die beiden sowohl das Jubiläum des Figurentheaters als auch des Verlags mit Gästen ein wenig feiern konnten (wir haben berichtet). Nun erhielten sie einen Förderbescheid vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, der einen "Kultursommer 2020" in Helmstadt-Bargen ermöglicht. Unter dem bereits bekannten Titel mit einer aktuellen Ergänzung, nämlich "Land in Sicht – Theater, Musik, Geschichten und mehr… Kultur für Groß und Klein trotz Corona", wird ein Programm für Kinder und Erwachsene angeboten. "So viele Veranstaltungen fallen in der Region aus. Deswegen wollten wir etwas bei uns anbieten und hatten uns beworben", erzählen die beiden.

Zwar habe man im kleinen Theater unter Einhaltung der Corona-Verordnungen nur wenig Platz für die Besucher, aber genau das sei ein Vorteil gegenüber den "großen Häusern". "Unser Hygienekonzept hat sich bereits bewährt, und es ist bei uns alles überschaubar und vergleichsweise sicherer als Großveranstaltungen", sagt Ute Fuchs. Sie hoffen auf Verständnis, dass es nur eine begrenzte Zahl von Plätzen gibt. "Wir sind richtig glücklich, dass wir überhaupt in den Genuss der Förderung gekommen sind und dieses Programm anbieten können. Viele werden den Urlaub zu Hause verbringen und sich nun vielleicht mit den Flügeln der Fantasie in den Urlaub begeben."

Das Programm:

Los geht es am Samstag, 25. Juli, 20 Uhr, mit einer Clownerie für Erwachsene. "Allegro mit Watsche" heißt das Programm von Clown Buffo alias Armin Meisner-Then. Das Figurentheater Maren Kaun zeigt am Samstag, 8. August, 20 Uhr, "Rapunzel". Musikalisch wird es am Donnerstag, 3. September, 20 Uhr, wenn Michael Busch zu einem Gitarrenkonzert einlädt.

Für die Kinder steht Martin Fuchs als Figurentheater-Fex dann selbst auf und hinter der Bühne. Auftakt ist am Mittwoch, 12. August, 15 Uhr, mit "Piggeldy und Frederick". Am Donnerstag, 13. August, 15 Uhr, heißt es "Fisch ist Fisch". Das Theaterstück entstand nach dem berühmten Bilderbuch von Leo Lionni. "Der Zapperdockel und der Wock" zeigt der Figurentheater-Fex zum Abschluss des "Kultursommers 2020" am Sonntag, 13. September, 15 Uhr.

Info: Die Aufführungen für die Kinder sind ab einem Alter von 4 Jahren geeignet. Eine Anmeldung unter Telefon 07263/919-088 oder per E-Mail an pukev@gmx.de ist erforderlich.