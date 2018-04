Ein Brand im Heizraum des Pflegeheims "Haus an der Sägmühl" hat am Samstag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Foto: Feuerwehr Ittlingen

Ittlingen. (guz) Auf den Schrecken folgte der Großalarm, der am Samstag die Feuerwehren rund um Ittlingen und zahlreiche Einsatzkräfte des Roten Kreuzes auf den Plan rief: Um 13.27 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Senioren- und Pflegeheims an der Sägmühlstraße einen automatischen Notruf abgesetzt - ein Objekt, das die Feuerwehr als "besonders gefährdet" klassifiziert. Hier leben etwa 80 überwiegend ältere und zum Teil auch bewegungseingeschränkte und demente Bewohner. Ohne die Brandmeldeanlage und das rasche Eingreifen der Ittlinger Feuerwehr hätte der Brand, der aus noch unklaren Gründen im Heizungskeller entstanden war, schnell zur Katastrophe führen können.

So aber ging alles glimpflich ab. Verletzt wurde niemand. Die Rettungskräfte brachten allerdings vorsorglich rund 30 Personen in Sicherheit, die in den beiden Stockwerken über dem Brandherd untergebracht sind. Sie wurden teils ins Freie, teils in andere, vom Brandort weiter entfernte Abteilungen des Pflegeheims begleitet. Darunter waren auch mehrer Rollstuhlfahrer oder bettlägerige Patienten.

Der Kommandant der Ittlinger Feuerwehr, Florian Hernik, zeigte sich am Ende erleichtert, dass keine Menschen zu Schaden kamen. Etliche wurden aber vom Roten Kreuz und den sechs Notfallseelsorgern betreut. Auch drei Notärzte und sieben Rettungswagen und "Helfer vor Ort"-Gruppen waren zum Brandort geeilt. Einsatzleiter Hernik war als einer der ersten vor Ort, erkundete die Lage und arbeitete sich im Keller bis zur Rauchgrenze vor.

Schon im Flur hatte er am Brandgeruch erkannt, dass es kein Fehlalarm war. Als er dann die Türe zum Heizraum einen Spalt öffnete, sah er, dass bereits der gesamte Raum verraucht war, forderte Atemschutzgeräteträger an und gab ein Lagebild an die Leitstelle Heilbronn weiter, die umgehend die Feuerwehren aus Bad Rappenau und Eppingen nachalarmierte - die Kirchardter waren bereits bei der Anfahrt. Wegen der beengten Zufahrt über einen Feldweg und die begrenze Stellfläche vor dem Pflegeheim war allein die Koordinierung der Einsatzkräfte eine Herausforderung.

"Aber alles ist Hand in Hand gegangen", die Zusammenarbeit sei "echt super" gewesen, berichtet Hernik. Der Brand sei dann schnell unter Kontrolle gebracht und der Heizraum mit Druckluft entraucht worden, eine Gefahr für die Bewohner habe nicht bestanden und auch die beiden Drehleitern mussten nicht eingesetzt werden, schildert Hernik weiter.

Im Keller wurde die Brandstelle lokalisiert und nachgelöscht. Nach Beendigung der Lüftungsarbeiten und dem Zurücksetzen der Brandmeldeanlage konnten die Bewohner wieder ins Gebäude zurückkehren.

Laut Hernik werde der Einsatz nun ausführlich nachgearbeitet. Wahrscheinlich werde in naher Zukunft auch eine Übung am "Haus an der Sägmühl" angesetzt. Die letzte liege Jahre zurück, und "an einem solchen Objekt lernt man nie aus", sagt der Kommandant, der sich jetzt, nach den Erfahrungen beim "Echtfall", vor allem Verbesserungen hinsichtlich der Anfahrts- und Stellplatzsituation wünscht.

Info: Die Feuerwehr hat einen Bericht und weitere Bilder vom Einsatz hier veröffentlicht.