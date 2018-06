Bei dem Brand in dem Oberderdinger Seniorenzentrum am 31. Mai starb eine 82-jährige Heimbewohnerin. Archiv-Foto. Foto: 7aktuell

Oberderdingen/Karlsruhe. (pol/rl) Wegen des Verdachts auf Brandstiftung verhaftet wurde ein 23-jähriger Pfleger am Mittwochnachmittag. Er soll für das Feuer in dem Oberderdinger Seniorenzentrum am 31. Mai verantwortlich sein. Der Pfleger hatte auf der Station gearbeitet, auf der das Feuer ausgebrochen war. Nach dem Brand war er mit einem Kreislaufzusammenbruch in eine Klinik eingeliefert worden.

Laut Polizeibericht hatte eine Durchsuchung am Dienstag weitere Indizien erbracht, sodass sich der Tatverdacht gegen den aus dem nördlichen Landkreis Karlsruhe stammenden 23-Jährigen erhärtet hatte.