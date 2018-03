Sinsheim. (tk) Der Mittag des 1. Februar in der Sinsheimer Innenstadt war kalt, grau und ruhig. Ein Ruf hallt durch die Höfe zwischen Musikschule, Finanz- und Landratsamt: "Stehen bleiben. Polizei."

Eine junger Mann, hager, mit Kapuze und südländischem Aussehen, hastet über die Muthstraße; quer über die Parkplätze, durch die Häuserschlucht an der Musikschulmuschel vorbei in Richtung Allee und verschwindet. Menschen in den Büros schauen aus dem Fenster. Zwei Polizeibeamte in schwerer Montur hasten hinterher, ein Mann, eine Frau. Sie ruft zum Fenster hin. "Wo ist er entlang?" Der Polizist ist in der Allee verschwunden. Die Polizistin läuft schnell die Muthstraße in Richtung Freibad hinauf. Werden sie ihn kriegen? Das Unterfangen sieht im Moment noch ziemlich chancenlos aus. Der Verfolgte ist flink.

"Wir waren Bäume schneiden", sagt Helmut Konrad. Am Kopf der Allee beim Kriegerdenkmal gegenüber von der Stadthalle hatte sein Trupp städtischer Grün- und Landschaftspfleger gerade zu tun, es war gegen 16.30 Uhr. "Da kam einer gerannt", erinnert sich Helmut Konrad, "und hinterher der Polizist", mit einigem Abstand. Dann ging alles ganz schnell.

"Soll ich?" Diesen kurzen Satz hat Helmut Konrad in Richtung der Beamten gerufen, schildert der 57-Jährige aus Hoffenheim, und dann selbst entschieden: Ein kurzer Spurt über 50 Meter - "ich hab’ ihn am Kragen gepackt" - dann rückten auch schon die Polizisten an.

Konrad ist drahtig, muskulös und schnell durch viel körperliche Arbeit. Der gelernte Forstwirt hielt den Flüchtenden - offensichtlich ein Ganove - einfach fest. Trotzdem wurde es noch heikel, war der Akt noch nicht zu Ende.

"Der Polizist", erinnert sich der Stadtgärtner, wirkte "schon ziemlich geschafft" nach der Verfolgungsjagd. Und: Er hatte Pfefferspray gezückt. In dieser Schrecksekunde riss sich der Gauner erneut los. Helmut Konrad sprintete ein zweites Mal hinterher. "Bei der Bundeswehr", verrät er im RNZ-Gespräch, "war ich ein ziemlich guter 100-Meter-Läufer." Trotz Arbeitsschuhen mit Stahlkappen holte Konrad ihn erneut ein, packte "jetzt halt ein bissl fester zu", ließ den Gegner über ein gestelltes Bein stolpern. "Ich kenne meine Rechte" habe der junge Mann sofort gesagt, "in ziemlich gutem Deutsch", erinnert sich Konrad. Die Handschellen klickten.

Da wusste Konrad noch nicht, dass er sich gerade mit einem Intensiv- und Gewalttäter angelegt hatte. Wie sich herausstellte, war der 18-Jährige, der nicht aus Sinsheim stammt, mit Lichtbild zur Fahndung ausgeschrieben. Er hatte den Rest einer Jugendstrafe aus dem Jahr 2017 wegen gefährlicher Körperverletzung nicht angetreten und war bei einer Routinekontrolle am Sinsheimer Bahnhof erkannt worden. Mehr über Täter und Sachverhalt wollte die Polizei auf RNZ-Nachfrage nicht bekannt geben.

Helmut Konrad sei man für sein beherztes Eingreifen sehr dankbar. Tage später kamen Vertreter des Polizeireviers Sinsheim bei ihm vorbei, zum Händeschütteln. Im Rathaus gratulierten Amtsleiter Bernd Kippenhan und Oberbürgermeister Jörg Albrecht "mit einem guten Wein und einem netten Dankeschön."