Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Veranstaltung könne leider nicht wie geplant stattfinden. Es läge ein Hinweis "aus gesicherter Quelle" vor, dem zufolge eine Gruppierung beabsichtigt, den Abend zu sabotieren: Ein falsches, aber kaum zu entkräftendes Gerücht präsentierte Referent Christian Beck gleich zum Einstieg. Und einige der rund 50 Gäste griffen tatsächlich kurz zur Jacke. Doch der Abend ging natürlich wie geplant über die Bühne.

Das Unwort des Jahrs 2014 lautete "Fake News", 2017 waren es die "alternativen Fakten". Immer wieder ist die Rede von der so genannten "Lügenpresse", im Kraichgau zuletzt in Eppingen, nachdem eine junge Frau bei einem Fastnachtsumzugs Verbrühungen erlitt. Das Vertrauen einiger Menschen in verschiedene Medien hat gelitten: Journalisten wird vorgeworfen, Sachverhalte zu beschönigen oder gar für unerfreuliche Entwicklungen mitverantwortlich zu sein. Vor diesem Hintergrund hatten das Sinsheimer Bündnis für Toleranz, die Volkshochschule Sinsheim und die Rhein-Neckar-Zeitung zur Diskussion "Wie entsteht eine Nachricht? Wahrheit! Lügenpresse?" mit Christian Beck, dem Leiter der Sinsheimer Lokalredaktion der RNZ, eingeladen. Über zwei Stunden wurde lebendig diskutiert und viel nachgefragt - mal ernst, mal durchaus heiter.

Einblick ins Geschehen der Lokalredaktion: Der Blick aufs öffentliche Geschehen ist geschärft, die Verantwortung hoch. Freie Mitarbeiter und Informanten, Vereine, Behörden, Interessenvertreter und Agenturen werden vorstellig. Informationen verschiedenster Quellen werden gefiltert und verifiziert, gesucht und gefunden, abgeklopft, nachverfolgt und ansprechend aufbereitet für verschiedenste Informationskanäle, gedruckte wie virtuelle. Ein wichtiger Faktor, sagt Christian Beck: "Zeit". Zeit, die man sich im Lokalen und Gedruckten zur gründlichen Recherche eines Sachverhalts eher nehmen könne, als dort, wo das Internet den Takt vorgibt. Verantwortung müsse dann auch mal zu Lasten der Aktualität gehen.

Doch Nachrichten hätten mehrere Wege in die Redaktionen - und hinaus in die Kanäle: Im Lokalen verschaffe sich ein Redakteur im Zweifel einen Eindruck vor Ort, greife lieber ein zweites und ein drittes Mal zum Hörer, um genau - und manchmal unbequem - nachzufragen. Die Gefahr von Einflussnahme, Einschüchterung, "oder dass jemand nicht mit uns reden will", sie bestehe, berichtet Beck. Es bedürfe eines professionellen, gründlichen Umgangs damit.

Diese Gründlichkeit koste Zeit - "und unser Team regelmäßig Arbeitszeiten von 50 Stunden pro Woche und mehr", sagt Beck. "Fake News"? Solchen Tür und Tor geöffnet sei, schilderte er anhand von Beispielen aus sozialen Netzwerken, in denen es die Kontrolle einer Redaktion mit ausgebildeten Fachleuten nicht gibt. "Gegenzulesen und gegenzuchecken", Kollegen auf Ungenaues, "auf Lässigkeiten und nicht zu Ende Gedachtes" hinzuweisen, gehöre in diesem Beruf genauso zum Handwerkszeug, wie sich nicht in den Dienst einer Sache zu stellen.

Es gehe darum, vielschichtig und ausgewogen zu berichten, Meinung als solche zu kennzeichnen. "Friedensstifter" zu sein, wie im Eingangsstatement des Bündnisses für Toleranz geschildert, - auch dieses gehört nicht zur ureigenen Aufgabe eines Journalisten. Und schon zweimal nicht, wenn es um Nachrichten geht. Diese Neutralität sei man dem Leser und dessen Meinungsbildung schuldig. An den Vortrag schloss sich eine längere Diskussion mit zahlreichen Fragen an.