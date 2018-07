Von Friedemann Orths

Sinsheim. "Was willst du später werden?" Diese Frage hat wohl jeder Jugendliche schon oft gehört. Und die Antwort darauf ist, bei rund 19.000 Ausbildungsberufen und 500 Studiengängen in Deutschland, gar nicht einfach. Damit junge Menschen die richtige Ausbildung finden, bot die Fachmesse vocatium auf dem Gelände des Technikmuseums den Schülern von 25 Schulen der Region viele Informationsmöglichkeiten.

An 48 Ständen konnten sich die Jugendlichen über die Ausbildungsangebote oder Weiterbildungsmöglichkeiten regionaler Betriebe und (Hoch-)Schulen schlau machen, zudem wurden Vorträge angeboten. Das Angebot reichte von der Agentur für Arbeit bis zum Zoll. "Vielen ist die Berufsvielfalt gar nicht bewusst", sagte Dagmar Straub von der IHK Rhein-Neckar. "Heutzutage möchte jeder studieren, dabei bieten die Entwicklungen in der Wirtschaft durch die hohe Technisierung sehr anspruchsvolle Ausbildungen, vor allem da der Meister, wie ein Studium, auch viel zu bieten hat." Ähnlich äußerte sich Elke Schwarz von der Heidelberger Agentur für Arbeit: "Es gibt so viele tolle Berufe, die die Leute gar nicht kennen, wie zum Beispiel den des Orthopädiemechanikers."

Um sich ein Bild der Möglichkeiten zu machen, besuchten insgesamt rund 1500 Schüler die Messe, von denen 972 vorab Gespräche mit den Ausstellern vereinbart hatten. "Wir sind gut ausgebucht, wüschen uns für die Zukunft jedoch mehr Handwerksbetriebe", teilte Heike Strigel vom Institut für Talententwicklung (IfT), das die Messe veranstaltet, mit. "Das Vertrauen in die vocatium ist durch unseren Kontakt zu den Unternehmen und Schulen gewachsen", erklärte sie. Das IfT informierte vorab in den Schulen, was die Schüler auf der Messe erwarten würde. So konnten sich die angehenden Auszubildenden für ungezwungene Gespräche mit den Personalleitern vorbereiten und im besten Fall ein Praktikum vereinbaren.

"Auch wir spüren den ,Kampf um die Talente‘ und möchten unsere Ausbildungsberufe bekannter machen", erklärte Frank Seul, Personalleiter der AVR. "Viele denken bei unserem Unternehmen an Müllabfuhr und verlieren das Interesse, dabei steckt da viel mehr dahinter". An seinem Stand informierte das Unternehmen beispielsweise über die Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. "So kann man sich ganz locker kennenlernen und ein Praktikum vereinbaren", sagte Seul. Ganz unkompliziert, wie beim Speeddating. Er zog eine "durchwachsene" Bilanz: "Wir hatten viele gute Gespräche, allerdings haben uns manche auch klipp und klar gesagt, dass sie sich nur angemeldet haben, weil sie es mussten", beschrieb er die Motivation bei manchen Schülern.

Thomas Lauer, der den Stand der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung Heidelberg (WSV) des Bundes betreute, lobte die Organisation der Messe, die "wunderbar" sei. Der WSV ist schon seit einigen Jahren auf der Messe vertreten und informiert unter anderem über den Beruf des Binnenschiffers. "Die Schüler sind stark interessiert an unseren Ausbildungen und Praktika", gab er sich zufrieden. Auch OB Jörg Albrecht, Schirmherr der Messe, lobte die Veranstaltung: "Durch die vocatium erhoffen wir uns eine größere Akzeptanz für Handwerksberufe; außerdem ist sie wegen der Sinsheimer Schulen wichtig für die Stadt."

Um dem Fachkräftemangel weiterhin zu begegnen, hat das IfT schon die nächste Veranstaltung geplant: Am 20. Oktober findet im Auto- und Technikmuseum mit der "parentum" ein Eltern- und Schülertag statt. Damit die meisten Sinsheimer Schüler eine gute Antwort haben, sollten sie mal wieder gefragt werden: "Was willst du später werden?"