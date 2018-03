Eschelbronn. (rw) An Ideen mangelte es bei der BUND-Kreisgruppe Nördlicher Kraichgau nicht, als man bei der Jahreshauptversammlung über mögliche Aktivitäten und Veranstaltungen im Jahr 2018 nachdachte. So wurde ein Vortrag von Christoph Aly zum Thema "Bienen" vorgeschlagen und ein Ausflug zu einem Bio-Winzer ins Auge gefasst. Weiterhin stellt sich für den BUND die Frage, wie Plastikmüll vermieden werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch eine Besichtigung der AVR-Anlage in Sinsheim denkbar.

Über den Biber soll bei einem Vortrag eines "Biberbeauftragten" informiert werden, ein weitere Veranstaltung soll sich dem Thema "Wolf" widmen. Eine Kräuterwanderung und ein Vortrag über Amphibien sollen ebenfalls ins Jahresprogramm aufgenommen werden. Für eine Flurputzaktion will man die Initiative ergreifen. "Alles lässt sich wohl nicht machen", ist sich der Kreisgruppen-Vorsitzende Harald Victor bewusst, dass alles mit Arbeit und mit entsprechenden Vorbereitungen verbunden ist.

Die einzelnen Ortsgruppen berichteten über ihre Aktivitäten im vergangenen Jahr, die recht vielfältig waren. Die Eschelbronner Blühwiese bei der neuapostolischen Kirche, die einfach nicht blühen, will, ist schon längere Zeit ein Thema. Vermutlich hat man hier zum falschen Samen gegriffen. In Daisbach wurden Bäume geschnitten, Nistkästen aufgehängt und die Verkehrsinseln mit Blumen bepflanzt. Aber auch das ist nicht ganz problemlos, denn durch die Nähe der Blumen zur Straße und durch die Salzstreuungen im Winter ist das Blühen der Blumen eher schwierig.