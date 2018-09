Jürgen Kruck hat gut lachen. Er lässt seinen vierrädrigen Roboter in die Tiefe gleiten, der für ihn sämtliche Arbeiten in der Unterwelt Eschelbronns verrichtet. Fotos: Roland Wolf

Von Roland Wolf

Eschelbronn. Ein "richtiger" Kanalarbeiter ist derzeit mit Jürgen Kruck von der Firma "fakatec" aus dem pfälzischen Waldfischbach im Schreinerdorf unterwegs. Mit ihm kann man einen schönen Einblick in die Eschelbronner Unterwelt gewinnen, denn mit seinem fünfköpfigen Team untersucht er Abschnitte des Kanalsystems im Ortskern.

Diplom-Ingenieur Hilmar Zapf ist geprüfter "Gutachter für Sanierungsberatungen von Entwässerungssystemen". Und in dieser Funktion hat er im Auftrag der Gemeinde den baulichen Zustand des Kanalsystems bewertet und die Arbeiten entsprechend ausgeschrieben. Gesetzliche Grundlage dafür ist die "Eigenkontrollverordnung" (EKVO) nach dem baden-württembergischen Wassergesetz, wonach die Betreiber von Abwasseranlagen diese regelmäßig selbst auf Schäden hin überprüfen müssen. Dabei ist auch die Beschaffenheit des Abwassers festzustellen. Diese Eigenkontrolle gewinnt aufgrund des gestiegenem Umweltbewusstseins zunehmend an Bedeutung. Da es für die Gemeinde bei einem Auftragsvolumen von fast 150.000 Euro mit hohem finanziellen Aufwand verbunden ist, werden diese Arbeiten abschnittsweise über mehrere Jahre hinweg verteilt vorgenommen.

Jürgen Kruck befährt gerade Kanalabschnitte in der Oberstraße, Kandelstraße, Neugasse und Schulstraße und überprüft die Schächte, Kanaleinläufe, Seitenanschlussleitungen und den Abwasserkanal selbst. Sein Roboter "Talpa FSR 2060" ist dabei sein wichtigstes Arbeitsgerät. Behutsam lässt er ihn den Schacht hinunter und schickt ihn per "Joystick" auf die Reise, von der man nie genau weiß, welche Erkenntnisse er aus dem Untergrund mitbringt. Überraschungen sind nie ausgeschlossen, aber darauf ist Kruck vorbereitet.

Im hochtechnisierten Lkw, bis unters Dach mit Mess- und Steuerungsinstrumenten ausgestattet, sitzt er an seinem Schaltpult und kann an drei Bildschirmen beobachten, wo sich sein Helfer gerade befindet und welche Arbeiten er ausführt. "Punktuelle grabenlose Kanalsanierung" nennt man diese Arbeitsweise, die bundesweit nur von wenigen Fachfirmen angeboten wird.

Der Roboter ist frei beweglich und kann so leicht alle Punkte in seinem Aktionsfeld ansteuern. An beiden Seiten hat er Arbeitsarme, die es ihm erlauben, mit Hilfe mitgeführter Werkzeuge Schadstellen zu reparieren. Einige undichte Hausanschlüsse werden festgestellt, was im Normalfall aber nichts Dramatisches ist. Harmlose Abwässer aus der Toilette, der Badewanne oder aus der Waschmaschine treten aus, die für die Umwelt aber ungefährlich sind. Dauerhaft können solche Schäden aber Unterspülungen im Erdreich hervorrufen, wodurch Hohlräume entstehen könnten und die Straße absacken kann.

Dann muss Kruck aktiv werden, in dem er mit einer harzartigen Masse, die schnell aushärtet, die schadhafte Stelle abdichtet. So kann er auf einer Strecke von 200 Metern von seinem Standort aus den Kanal abfahren und bearbeiten. Eine hochauflösende Farbbildkamera liefert ihm gestochen scharfe Bilder an seinen Arbeitsplatz.

Hilmar Zapf hat die sensiblen Arbeiten begleitet und überwacht und ist mit dem momentanen Zustand des Eschelbronner Kanalsystems zufrieden.

Jürgen Kruck und sein Team sind aufgrund ihrer Spezialisierung, die hohes technisches Know-how erfordert, sehr gefragte Leute. Das Schreinerdorf haben sie inzwischen wieder verlassen und überprüfen jetzt Kanäle in der Ortenau.