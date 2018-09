Ein untragbarer Zustand für die Anwohner in der Oberstraße. Seitdem im Gehweg gegraben wurde, dringt Wasser in die Keller. Foto: Roland Wolf

Eschelbronn. (rw) Wenn mehrere Baufirmen, deren Subunternehmer und verschiedene Planungsbüros gleichzeitig und anscheinend schlecht koordiniert an einer Baustelle werkeln, dann kann das richtig in die Hose gehen. So ist es wohl auf einem Teilstück der Oberstraße passiert, als dort vor einem Jahr mit dem Breitbandausbau begonnen wurde. Seitdem läuft den Grundstücksnachbarn bei Regen Wasser in die Keller. Der Ärger ist groß, die Ursachensuche läuft.

Als das Glasfaser des Zweckverbands Fibernet in den Boden kam, wurden auch Stromkabel und Anschlüsse für die Straßenbeleuchtung verlegt. In diesem Zug wurde von der Gemeinde auch die Gehwegerneuerung mit Pflastersteinen in Auftrag gegeben.

Das Problem war jetzt Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Zuständigkeiten, so zeigte sich in der Diskussion, sind recht unübersichtlich, und die Betroffenheit und Ratlosigkeit im Gremium war spürbar. Die "weitere Vorgehensweise" war zu beraten.

Wer trägt die Verantwortung? Wer muss für den entstandenen Schaden haften? Die Gemeinde betont, dass man frühzeitig alle Akteure auf die aufgetretenen Probleme hingewiesen hat. Zahlreiche Vor-Ort-Termine mit Planungsbüro, Baufirmen, Sachverständigen und der kommunalen Haftpflichtversicherung BGV hätten stattgefunden, berichtete Bürgermeister Marco Siesing.

Die Versicherung stellte fest, dass ein Verschulden der Gemeinde ausdrücklich nicht gesehen werde, da sie als Bauherr auf die Sach- und Fachkenntnis der von ihr beauftragten Firmen hätte vertrauen können. So wäre bei einigen Anwesen der Wassereinbruch bei korrekter Baustellenabsicherung vermeidbar gewesen, so die Versicherung.

Ein Vertreter des Planungsbüros räumte ein, dass wegen den möglichen Gefahren ein Hinweis an die Hauseigentümer zur Abdichtung der Keller hätte erfolgen müssen.

Die Anwohner werfen den beteiligten Firmen "richtigen Murks" vor, denn obwohl es sich teilweise schon um ältere Gebäude handelt, war das Mauerwerk jahrzehntelang gut genug, um den Keller trocken zu halten. Als Sofortmaßnahme gegen Niederschläge wurde nun der Gehweg mit einer Plane abgesichert, was jedoch für die Hauseigentümer ein untragbarer Zustand ist.

Im Gemeinderat einigte man sich darauf, einen Gutachter zu beauftragen, der die Mauerstruktur in den einzelnen Gebäuden untersucht und die Fakten zur Beweissicherung zusammenträgt. Nach Auswertung der Gutachtererkenntnisse will man sich schnell mit den Anwohnern an einen Tisch setzen und nach einer pragmatischen Lösung suchen.

Ein Anwohner berichtet bereits, dass die Ausführungen des Gutachters nicht vielversprechend geklungen hätten, nachdem er dessen Besuch im Keller hatte. Es würden sich noch ein paar Experten an der Frage die Zähne ausbeißen, wer für den Baupfusch verantwortlich sei und wer am Ende für die Schäden aufkommen müsse.

Die Anwohner fordern jedenfalls, dass der Gehweg in den Zustand versetzt wird, in dem er vorher war, und dass sichergestellt wird, dass sie bei Niederschlag im Keller keine nassen Füße bekommen. Und die Gemeinde ist bemüht, "so schnell es die Gesamtumstände ermöglichen", eine dauerhafte Lösung zu erreichen, lautete die Zusicherung aus dem Rathaus.