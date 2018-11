Eschelbronn. (rw) Nach dreieinhalbjähriger Amtszeit blickte Bürgermeister Marco Siesing bei einer Bürgerversammlung auf seine bisherige Arbeit im Schreinerdorf zurück und gab einen Bericht über aktuelle Maßnahmen und künftige Handlungsschwerpunkte. Mit einer Stunde zwar die Veranstaltung knapp bemessen, lieferte aber viele Informationen zur Kommunalpolitik.

Dass "alle an einem Strang ziehen", ist der Wunsch des Bürgermeisters. Für ihn gehören der gegenseitige Respekt, die Bereitschaft zum Zuhören und der Wille zur Tat dazu, um das Miteinander in der Gemeinde positiv gestalten zu können. Der gegenseitige Austausch sei wichtig und Basis für richtige Entscheidungen.

Bei der Aufzählung der Projekte erwähnte Siesing die Sanierung der alten Pausenhalle mit Kosten von rund 300.000 Euro. Dass lediglich 70.000 Euro an der Gemeinde hängen blieben, war nicht zuletzt dem Heimat- und Verkehrsverein und seinem ehrenamtlichen Einsatz zu verdanken. Für 210.000 Euro erhielt die Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug, und rund 80.000 Euro lässt sich die Gemeinde die Umgestaltung des Friedhofs kosten. Dort wird momentan an einem Rasenurnenfeld gearbeitet und die Bestattung unter Bäumen ermöglicht. 700.000 Euro wurden in die Straßen- und Gehwegsanierung investiert. Besonders deutlich werde die Verbesserung des Ortsbilds am Marktplatz, in dessen Umfeld neben dem Platz eine Zahnarztpraxis sowie ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstanden.

Erfreulich seien die stetig wachsende Zahl an Geburten, und mit einer modernen Kindertagesstätte werde dieser Tatsache Rechnung getragen, erläuterte der Bürgermeister. Der Wunsch nach innerem Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft führte zur Einführung des "Schreinerempfangs", bei dem Mitbürger geehrt wurden, die sich aktiv in diese Gemeinschaft einbringen.

Bevorstehende Infrastrukturprojekte sind die Teilsanierung der Schulstraße, die Instandhaltung des Kanal- und Trinkwassersystems, die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung sowie die Schaffung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen. Aktuell ist der Gewerbepark Ernst in der Industriestraße in seiner letzten Projektphase, und für das Neubaugebiet "Ambelwiesen II" stellt der Bürgermeister für 2020 die erste Bebauung in Aussicht. Sowohl gewerbe- als auch wohnbaumäßig ist der Bedarf enorm, und die Nachfrage übersteigt schon jetzt das Angebot. Hier gelte es, Menschen nicht zu verlieren, die sich in Eschelbronn einbringen wollen. Letztendlich stelle sich auch die Frage, wie die inzwischen 45 Jahre alte Kultur- und Sporthalle weiterentwickelt werden kann. Auch hier steht man vor großen Investitionen. Eine umfassende Bestandsaufnahme läuft.

Aber das Thema schlechthin ist nach Einschätzung des Verwaltungschefs der Breitbandausbau. Hierzu erläuterte BBV-Manager Arno Maruszczyk den aktuellen Stand. Der Baubeginn stehe unmittelbar bevor, wobei das nördliche Gemarkungsgebiet am Seerain zunächst Schwerpunkt der Aktivitäten sein werde. Wichtig sei vor allem, dass die vorhandene Infrastruktur in die Arbeiten eingebunden werde. Diese Planungen waren laut Maruszczyk nicht einfach, "aber jetzt wird richtig Dampf gemacht", sagte der BBV-Vertreter. Die Freischaltungen für das Glasfaser würden sukzessive erfolgen, zeitlich so, wie die Arbeiten in den Teilbereichen abgeschlossen werden könnten. Ende 2019 solle alles fertig sein, kündigte Maruszczyk an.

Die Fragerunde beschäftigte sich mit der Radwegeplanung und hier vor allem mit dem Radweg von Eschelbronn nach Meckesheim, mit Einzelheiten der Straßen- und Gehwegsanierung sowie mit der neuen innerörtlichen Beschilderung, wo eine Leader-Förderung zusammen mit den Gemeinden Angelbachtal und Meckesheim bewilligt wurde.