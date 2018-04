Von Roland Wolf

Eschelbronn. Bei über 30 Grad Außentemperatur steht er an seiner Esse, dreht und wendet das Eisen in der heißen Glut und klopft anschließend mit dem großen Schmiedehammer auf das glühende Teil, um ihm seine gewünschte Form zu geben. Schweiß und Ruß überziehen das Gesicht des 18-jährigen Patrick Hofmann, aber er weiß, dass dies zu seinem Hobby dazugehört und darum macht es ihm auch nichts aus.

In den Asterix-Bänden heißt der Dorfschmied "Automatix", aber automatisch geht in der Wirklichkeit gar nichts. Sein Hämmern hört man schon von weitem, wenn man sich seiner Schmiede im Eschelbronner Ortskern nähert. In einer Scheune in der Brunnengasse, dort wo einmal sein Urgroßvater eine Schreinerei betrieben hat, hat er seine kleine Schmiede eingerichtet. Der junge Mann, der gerade eine Ausbildung zum Orthopädietechnik-Mechaniker absolviert, ist vor drei Jahren eher zufällig auf die Schmiedekunst aufmerksam geworden. Internet und Youtube machen das heutzutage alles möglich.

Diese Kunst ist etwa 8000 Jahre alt. Nachdem Hunderttausende von Jahren lang Steine die wichtigsten Werkstoffe waren, war der technische Fortschritt des Schmiedens eng mit der Beherrschung des Feuers verknüpft. Das Ende der Steinzeit wurde damit eingeläutet. Geschmiedet wurden früher vor allem weiche Metalle wie Gold, Silber und Kupfer, die sich leicht zu Blechen schlagen ließen. Der Schmied war früher ein sehr angesehener Berufszweig, die alten Griechen und Römer hatten sogar ihren "Schmiedegott".

Die Arbeit an der Esse und der Umgang mit Hammer und Amboss hat den Eschelbronner Schmiedegott auf jeden Fall derart fasziniert, dass er sich nach und nach alles, was man dazu braucht, angeschafft oder selbst hergestellt hat.

So wie er Lust und Laune hat, bringt er die Esse, also die Feuerstelle als eine der wichtigsten Bestandteile der Schmiede, auf die richtige Temperatur. "Das dauert gar nicht lange", sagt Patrick Hofmann, und bei der richtigen Regulierung der Sauerstoffzufuhr ist die Glut schnell bei 1000 Grad. Die richtige Kohle und ein elektrisches Gebläse ist alles, was er dazu braucht.

Der Schmied und sein Schmiedefeuer - das war von jeher eine besondere und mystische Beziehung, und wenn auch der historische Blasebalg nicht mehr eingesetzt wird, gilt dies trotzdem heute noch.

Ins Schwitzen kommt der Jungschmied aber immer noch, muss er doch immer den richtigen Moment und die richtige Temperatur der Glut abwarten, damit er sein Werkstück nach seinen Vorstellungen bearbeiten kann. So formt er seine Eisen zu kleinen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens, die er in der Regel selber gebraucht oder verschenkt. Wenn man ihn beobachtet, ist die Tradition dieses Berufs greifbar. "Vieles macht man auch aus dem Bauch heraus, und man braucht ein Auge für Formen und Proportionen", sagt Patrick Hofmann, der nun seine Schmiedekunst am kommenden Eschelbronner Kerwesonntag im alten Schulhof der Öffentlichkeit vorstellen wird.

Der Heimat- und Verkehrsverein hat im Keller der alten Pausenhalle eine historische Schmiede eingerichtet, und passend zur Thematik ist im gleichen Raum auch Süddeutschlands größte Hammersammlung zu besichtigen.

Unter den rund 500 Hämmern kann sich Patrick Hofmann dort stets den richtigen Hammer für seine Arbeiten heraussuchen.