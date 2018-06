Eschelbronn. (pol/mün) Ein 18-jähriger Fahranfänger verunglückte am Sonntag gegen 22 Uhr bei Eschelbronn - wahrscheinlich weil er für die Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs war, so die Polizei.

Der junge Mann geriet auf der Landesstraße L 549 zwischen Industriestraße und Überführung über die Bahnhofstraße auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern. Der Mercedes E 350 kam drehte sich und geriet auf der Gegenfahrbahn rückwärts in den Grünstreifen. Hier überfuhr er einen Leitpfosten und rutschte die Böschung hinunter. Dabei riss er mehrere Büsche um und kam nach rund 50 Metern in einem Wassergraben zum Stehen.

Ein Zeuge des Unfalls verständigte sofort Polizei und Rettungsdienst. Beim Eintreffen hatte der 18-Jährige bereits seine Mutter angerufen, die ihn in ein Krankenhaus brachte. Er hatte einen Schock erlitten, blieb aber ansonsten unverletzt.

Der Mercedes musste durch einen Kranwagen aus dem Bachlauf geborgen werden. Dabei wurde die Unfallstelle durch die Freiwillige Feuerwehr Eschelbronn ausgeleuchtet. Vorher mussten mehrere Büsche und Bäume abgesägt werden, damit der Mercedes überhaupt geborgen werden konnte. Zudem mussten durch die Feuerwehrleute ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden.

Während der Bergung des Mercedes wurde die L 549 kurzzeitig voll gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.