Von Alexander Becker

Sinsheim-Eschelbach. Dass mit Biogasanlagen Methan erzeugt wird, das in Strom und Wärme umgewandelt wird, ist den meisten bekannt. Weniger bekannt dürfte jedoch sein, was sich mit der Abwärme alles machen lässt. Zum Beispiel Brennholz trocknen. Genau das passiert auf dem "Maierhof".

"Eigentlich ist die ja für unser Nahwärmenetz vorgesehen, an dem zum Beispiel die Mehrzweckhalle und das Schützenhaus hängen", erklärt Ortsvorsteher Wolfgang Maier und meint damit die Abwärme. Seine Familie hat im Jahr 2006 die Biogasanlage mit 500 Kilowatt Leistung errichten lassen und die bis dahin betriebene Milchviehhaltung nach und nach aufgegeben. "Die niedrigen Milchpreise waren schuld, dass wir nach neuen Einnahmequellen gesucht haben", begründet Maier diesen Schritt, der ihm damals enorm schwer gefallen ist: "Aber Biogasanlagen waren damals der letzte Schrei und von der Bundesregierung absolut gewünscht."

Darin wird Biomasse vergoren, wozu neben tierischen Ausscheidungen auch Pflanzen jeglicher Art gehören können. Neben Getreide zur Lebensmittelproduktion bauen die Maiers auf rund 300 Hektar landwirtschaftlicher Fläche auch Energiepflanzen wie die Durchwachsene Silphie an, mit denen die Biogasanlage "gefüttert" wird. Das bei der Vergärung entstehende Methan speist zwei Motoren, die wiederum einen Generator antreiben. Die so erzeugte elektrische Energie wird in das Stromnetz eingespeist und entsprechend vergütet.

Als Nebenprodukt dieses Prozesses entsteht aber auch viel Wärme: "Im Winter ist das kein Problem. Aber für den Sommer mussten wir uns irgendwann eine Möglichkeit überlegen, damit die Abwärme dann nicht sinnlos verpufft", erklärt Maier. Und so kam es schließlich zu der bis heute fruchtbaren Kooperation mit dem Brennholzhändler Gunther Pretsch: "Vor neun Jahren haben wir uns unterhalten, weil ich auch im Winter trockenes Holz liefern wollte", erklärt er. Der Bruder des Inhabers von "Seppl’s Backstube" in Reihen beliefert nicht nur diese mit Brennstoff für den Holzbackofen, sondern auch etliche Privat- und Gewerbekunden der Region.

... und kommt dann ins Lager. Foto: Alexander Becker

Vorher müssen die bis zu 80 Zentimeter dicken Stämme, die Pretsch aus den Wäldern der näheren Umgebung bezieht, auf Brennraumgröße zerkleinert werden. Auch das geschieht auf dem Maierhof, dort hat Pretsch eine entsprechende Anlage installiert. "Der Rohstoff Holz ist momentan gefragter denn je. Mittlerweile weichen wir auf heimisches Nadelholz aus, weil alles von der Industrie aufgekauft wird", bedauert Pretsch den wohl größtenteils vom aktuellen Corona-Bauboom verursachten Materialmangel.

"Durch die gestiegenen Energiepreise ist Holz natürlich auch mehr als gefragt", ergänzt Maier. Deshalb sind die über einen Wärmetauscher mit der Biogasanlage verbundenen Trockencontainer, die jeweils 20 Ster Brennholz fassen, momentan auch nur teilweise befüllt. Dort bleibt das Holz etwa zehn Tage lang, bis sich die Grundfeuchtigkeit von etwa 45 auf 15 Prozent reduziert hat. "Ich brauche keine Werbung und komme mit der Lieferung kaum nach. In der Regel habe ich drei bis fünf Wochen Wartezeit", freut sich Pretsch über die momentan überwältigende Nachfrage. Die Tatsache, dass das Holzlager in einer der Hallen auf dem Maierhof ebenfalls fast leer ist, begründete er mit finanziellen Vorteilen: "Fünf Ster Holz entsprechen etwa 1000 Liter Öl. Gemessen am aktuellen Preis ist das Heizen mit Holz etwa halb so teuer wie mit Öl oder Gas."

Die Sache muss sich also rechnen – genau wie die Biogasanlage des Maierhofs, die durch die Holztrockencontainer noch rentabler wird. Trotzdem plagen den Ortsvorsteher Zukunftssorgen: "Wir wissen nicht, ob wir die Anlage in vier, fünf Jahren noch mit voller Leistung fahren können", erzählt Maier, da dann die Strompreissicherung ausläuft. "Bundesweit gibt es einige Anlagen, die deshalb stillstehen. Bei uns in der Region ist das aber noch nicht der Fall", gibt sich Maier trotzdem optimistisch. Denn wenn der zugesagte Stromabnahmepreis ausläuft, ist ungewiss, in welchem Umfang die Biogasanlage im Maierhof noch weiterhin wirtschaftlich betrieben werden kann.