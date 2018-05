Von Tim Kegel

Sinsheim. Das Auto- und Technik-Museum hat Details für eine dritte Halle bekannt gegeben, die in den kommenden Monaten auf dem Gelände des früheren Gartenfachmarkts Samen-Eiermann in der Neulandstraße emporwachsen soll. Eine Eröffnung ist im Jahr 2019 geplant. Auf den rund 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sollen Sonderausstellungen gezeigt werden. Besonderheit des Baus ist eine Aussichtsplattform in zehn Metern Höhe, bei deren Konstruktion Teile des historischen Eisenstegs zum Einsatz kommen, der von 1921 bis 2009 als Gleisübergang am heutigen Hauptbahnhof diente. Museumspräsident Hermann Layher rechnet mit Baukosten von rund vier Millionen Euro.

Es ging schnell: Die Baugenehmigung wurde im Dezember 2017 beantragt und gestern erteilt. Oberbürgermeister Jörg Albrecht spricht von einem "Musterbeispiel in der Zusammenarbeit von Baurecht, Wirtschaftsförderung und Investor". Die Planunterlagen zeigen einen kubischen Bau, verkleidet mit Streckgittern, wie sie auch in Sinsheim produziert werden. Spärlich verbaute Fensterboxen geben künftig Einblick auf ausgewählte Exponate. Aufs Dach, das mit dem Bau der dritten Halle erstmals auch für Menschen mit Handicap problemlos zugänglich wird, führt ein gläserner Fahrstuhl.

Das Genehmigungsverfahren für ein gigantisches Videodisplay läuft indessen noch, hier spricht auch die Polizeibehörde mit. Auf den Plänen ist auf dieser Großleinwand bereits das Emblem der Automarke Alfa Romeo einmontiert - ein Fingerzeig, in welche Richtung es gehen soll: Youngtimer, Klassiker zwischen Heute und Morgen, "hochwertige, elegante Präsentationen" kündigen Hermann Layher und Vanessa Layher, Art Directrice des Museums, an; der Fokus liegt auf Fahrzeugen, die im Eröffnungsjahr des Museums 1981 noch mehr oder weniger zum Straßenbild gehörten: "Oldtimer wachsen nach", sagt Hermann Layher. Man stehe im Kontakt mit namhaften Sammlungen in ganz Europa. Ziel sei, dass sich das Museumsangebot von Jahr zu Jahr signifikant und noch stärker als bislang verändere. Konstant kämen rund eine Million Besucher pro Jahr in die Sinsheimer und Speyerer Museen, 650.000 nach Sinsheim.

Ihnen will Layher künftig auch die Stadt als solche schmackhaft machen: Eine Aussichtsplattform blickt über die Neulandstraße in Richtung Wiesental, Innenstadt, auf Concorde und Tupolew, aber auch den Erlebnispark Fördertechnik von Nachbar Norbert Axmann. Synergien sollen erzeugt, genutzt und beworben werden.

Teile des Bahnhofsstegs, den Sinsheim in den 20er-Jahren der Stadt Heidelberg abkaufte, und der im Zuge der Elektrifizierung der S-Bahn abgebaut wurde, bilden die Blenden der Plattform. Und Hermann Layher wäre nicht Hermann Layher, hätte er nicht gleich eine passende Legende parat: "Das selbe Material wie am Eiffelturm" bescheinigt der dem Bahnhofssteg. Dies sorge für "Eiffelturm-Feeling" unter der Concorde.