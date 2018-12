Heimelige Atmosphäre im Lichterglanz: Der Weihnachtsmarkt lockte wieder viele Besucher in die Fachwerkstadt. Fotos: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Wenn am Weihnachtsmarkttag in der Altstadtstraße und auf dem Marktplatz die Lichter angehen, es überall nach gebrannten Mandeln und Maronen, nach Kardamom, Zimt und Nelken duftet, ist das mehr als ein Vorgeschmack aufs größte und schönste Fest des Jahres: Es ist geballtes Ehrenamt.

Bereits Wochen vorher wird in Eppingen gebacken, gestrickt, gebastelt, genäht und gesägt. 17 Vereine waren mit ihrem Angebot vertreten, neun Schulklassen, die Kirchen und eine Handvoll kreativer Hobbykünstlerinnen überraschten mit ausgefallenen Geschenkideen. Auf den beiden Bühnen spielten der Rohrbacher und der evangelische Posaunenchor, das Saxofonensemble, das Vokalensemble "Ornament" und das Jugendorchester weihnachtliche Weisen. Und vor dem Rathaus sang sich Christian Engel mit weihnachtlicher Schlagermusik in die Herzen seiner Fans.

Die Kinder konnten kaum abwarten, dass der Nikolaus seinen Jutesack öffnete. Fotos: Angela Portner

Oberbürgermeister Klaus Holaschke zeigte sich bei der Eröffnung stolz, dass der heimische Weihnachtsmarkt bis heute ohne gewerbliche Händler auskomme. Lediglich den Schausteller mit dem historischen Karussell musste die Stadt anmieten. Sehr zur Freude der Kinder drehte es auf dem Marktplatz seine Runden und zog mit hübsch gestalteten Pferdchen, Prinzessinnenkutsche und Schwanenwagen bewundernde Blicke auf sich.

Voller Spannung warteten die Kleinen auf den Nikolaus, der auch in diesem Jahr wieder einen ganzen Sack voller Geschenke mitgebracht hatte. Für die Kleinsten, die sich beim Anblick des fast zwei Meter großen Riesen fest an Mama oder Papa klammerten, lüftete er schon mal seinen Rauschebart und streichelte ihnen liebevoll über die Wangen.

Der Esel vor der Alten Universität zog viele Kinder an. Fotos: Angela Portner

Zwei Wochen, erzählt Luis Schleiger, hatte sich die Klasse 7 auf den Tag vorbereitet. Selbstgebasteltes, heiße Würste und Glühwein schoben die Schüler über die Theke. Mit dem Erlös soll die Klassenkasse aufgestockt werden: "Wir fahren nach Österreich." Gebacken und gewerkelt hatten auch die Kinder der Kraichgauschule in Elsenz. Der Lohn der Mühe war Geld, mit dem Lehrer Michael Muthmann nun "Spiele für draußen" kaufen will. Im Rathaus konnten Kinder bei Maria Branisova und Slávka Pelachová Weihnachtskarten, Körbchen und andere Kleinigkeiten basteln.

Zwischen den fast 50 Buden wechselten die exotischen Aromen wie Pingpongbälle hin und her. Zwei Schritte Zimt und Kardamom, ein Schritt gebrannte Mandeln, links daneben eine Nase voll Bratwurst mit Pommes, gegenüber heimeliger Vanilleduft - all das in mal mehr, mal weniger passenden Kompositionen mit Glühwein und Punsch.

Massenweise wanderten Flammkuchen, Pizza, Crêpes und Kartoffelpuffer in die hungrigen Mägen. Beim BUND knusperten Bratwürste vom heimischen Schaf auf dem Grill, am Stand der Partnerstädte lockten Paprikawürste und Lángos. Bei den Landfrauen servierten "flotte Bienen" Gleiches als Schnäpsle mit Sahnehäubchen, bei den Imkern wurde den Schokonikoläusen der Kopf abgebissen und der Bauch mit Honiglikör aufgefüllt, bevor er schwungvoll "auf ex" die Kehle hinunter gluckerte.

Wer ausgefallene und individuelle Geschenke suchte, der wurde in der Altstadtstraße garantiert fündig. Kunsthandwerk aus Uganda, Marmeladen, Tee und handgedrehte Kerzen, Weihnachtsschmuck, Spielwaren und jede Menge Einzelstücke aus kreativen Nähateliers wechselten die Besitzer. Angesichts des nahenden Winters waren kuschelige Strickwaren besonders gefragt. Gegen kalte Füße hatten die Landfrauen und Palmbräufreunde zur Nadel gegriffen.

Umfangreich und originell das Angebot der Pfadfinder, die augenscheinlich immer jede Menge Holz von ihren Wanderungen nach Hause bringen. Was liegt da näher, als es, mit Drechselbank und Schnitzmesser kunstvoll in Form gebracht, für "unter den Weihnachtsbaum" zu verkaufen?