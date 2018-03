In der Brettener Straße rollt der Verkehr wegen der Sperrung inzwischen wieder so intensiv wie zu früheren Zeiten. Foto: Wolfgang Kächele

Eppingen. (guz) "Ja, es läuft", sagt Günter Brenner - zumindest da, wo es laufen darf. Für den Leiter des Eppinger Ordnungsamts und seine Mitarbeiter sind die beiden großen Straßensperrungen, die Anfang der Woche eingerichtet wurden, Aufgaben, die Fingerspitzengefühl erfordern. Wenn verkehrstechnisch nichts mehr geht, wächst der Unmut der Bürger umso schneller, je langsamer die Autos vorankommen. "Massive Anrufe" bei der Stadtverwaltung seien bislang aber eher die Ausnahme. Brenner weiß aber auch: "Das bleibt bei so großen Sperrungen aber nie ganz aus."

Gestern waren seine Mitarbeiter noch damit beschäftigt, "ein bisschen nachzujustieren" - das seien aber eher Kleinigkeiten wie Schilder, die zu klein und daher schlecht lesbar sind. In den kommenden Wochen wird der Ordnungsdienst verstärkt darauf achten, dass die an einigen Stellen neu angeordneten Parkverbote eingehalten werden.

Für den Bau des Parkhauses und die Anpassung des Parkhausumfelds ist die Wilhelmstraße voraussichtlich bis Ende April gesperrt. Deutlich länger, nämlich wohl bis Ende Jahres wird es dauern, bis die beiden Kreisverkehre und die neue Brücke über die Elsenz in der Mühlbacher Straße gebaut sind.

Damit ist die stark frequentierte Ost-West-Achse lahmgelegt. Für Lebensmitteleinkäufe oder die Fahrt vom S-Bahn-Halt "West" müssen die Eppinger längere Umwege in Kauf nehmen. Über die Westtangente sowie über die Wohngebiete an der Adelshofer Straße, der Kolpingstraße und der Speyerer Straße läuft daher deutlich mehr Verkehr. "Wir haben faktisch keine anderen Ausweichwege", sagt Brenner. Vor allem die Bewohner der Nordstadt müssen nun deutliche Umwege in Kauf nehmen.

Erheblich zugenommen hat seit Anfang der Woche auch das Verkehrsaufkommen in der Brettener Straße, in der Autos nur Schritttempo fahren dürfen. "Ich denke, das lässt aber wieder nach", sagt Brenner, sieht aber zugleich ein neues Problem auf diese Straße zukommen. Eigentlich sollte die poller-bewehrte Route durch die Innenstadt für das Frühlingsfest mit XXL-Einkaufssamstag gesperrt werden. Doch angesichts der Verkehrs- und Umleitungsproblematik wird sie nun wohl geöffnet bleiben. Inwieweit sich das auf das Frühlingsfest auswirken wird, das vom 23. bis 26. März stattfinden soll, kann Brenner noch nicht sagen. Das Thema soll in der nächsten Gemeinderatssitzung erörtert werden. In dieser Sitzung befassen sich die Stadträte übrigens auch mit den künftigen Tarifen für Parkhaus und innenstadtnahe Parkplätze. In der Händlerschaft regt sich bereits Unmut, weil sich die Sperrungen überschneiden und die komplizierte Anfahrt möglicherweise Kunden fernhält - und das über Monate hinweg.

Geplant war das so nicht. Das Parkhaus hatte ursprünglich bereits Ende 2017/Anfang 2018 fertig sein sollen, und die Ausschreibung für die Bauarbeiten für den ersten Kreisverkehr in der Mühlbacher Straße hatte der Gemeinderat Ende Juli aufgehoben und - um den zweiten Kreisverkehr ergänzt - neu auf den Weg gebracht, weil im ersten Anlauf nur ein Angebot eingegangen war und dieses mit rund 1,1 Millionen Euro 350.000 Euro teurer war als kalkuliert. Jetzt werden zwar beide Kreisverkehre und die Brücke in einem Rutsch erledigt, der ursprüngliche Zeitplan aber ist dahin.

Umso beachtlicher ist nun das Tempo der Baufirmen. Kaum eine Stunde nachdem Bauhofmitarbeiter die Sperrung in der Mühlbacher Straße eingerichtet hatten, wurde schon die erste Asphaltschicht abgefräst. Inzwischen liegt bereits der gesamte Unterbau der Straße nördlich der Elsenz-Brücke frei.