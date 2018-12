Polizisten haben zwei Tage nach dem Zwischenfall im Februar den Kessel präsentiert, in dem sich eine junge Frau beim Fastnachtsumzug in Eppingen die Beine verbrüht hat. Dafür muss sich jetzt ein 33-Jähriger vor Gericht verantworten. Er soll die damals 18-Jährige über den Kessel gehalten und dann aus den Händen verloren haben. Foto: Wolf

Von Hans Georg Frank

Heilbronn/Eppingen. Richter Oliver Raschke bemüht sich um eine detaillierte Aufklärung eines Vorfalls, der selbst im Ausland für Schlagzeilen gesorgt hat. Beim Eppinger Nachtumzug im Februar erlitt eine Zuschauerin schwere Verbrühungen an den Beinen, weil sie ins heiße Wasser eines mobilen Wurstkessels geriet. Wer schuld ist an der fahrlässigen Körperverletzung, das ist vor dem Heilbronner Amtsgericht umstritten. Die Beweisaufnahme ist so aufwändig, dass für den 21. Dezember ein dritter Verhandlungstag anberaumt wurde. Ob dann eine Entscheidung fällt, vermochte Raschke nicht zu sagen.

Der Angeklagte, ein 33-jähriger Versicherungskaufmann, weist die Vorwürfe noch immer zurück. Er schloss sogar aus, dass jemand aus seiner Narrengruppe "Bohbrigga Hexebroda" ("Bahnbrücker Hexenbraten") schuld sein könnte. Er hält es für möglich, dass die eigenen Freunde des Opfers der damals 18-Jährigen die schweren Verletzungen zugefügt haben. Von seinen Leuten wollen die meisten "nichts mitbekommen" haben, sagten sie wortgleich.

Der rollende Kessel mit Holzfeuer und heißem Wasser blieb während des Umzugs immer mal wieder unbewacht, berichteten die als Zeugen befragten Akteure. Der Elektriker, der den Karren "zum Großteil" gezogen hat, konnte angeblich nicht sehen, was hinter ihm passierte. Andere Mitglieder der Gruppe wollen nicht immer mitbekommen haben, was an ihrem Bottich geschah. Ein 52-Jähriger hatte die Verhältnisse in Eppingen schon vor Beginn als "unschön" empfunden: "Da war ein riesiges Getümmel, unkontrolliert." Auch alkoholisierte Zuschauer hätten sich unter die Teilnehmer gemischt.

Der "Hexebroda" gehörte zu den letzten von rund 80 Gruppen. Am Ende des närrischen Zuges habe es bereits kurz nach dem Start "Auflösungserscheinungen" gegeben, "da war alles durcheinander", sagte ein Prokurist. Es mache "keinen richtigen Spaß mehr, da mitzulaufen", gestand der Elektriker. Dennoch wurde keinerlei Vorsorge getroffen, dass die brodelnde Brühe im Gedränge nicht zur Gefahr werden kann - oder jemand damit riskanten Schabernack treibt. Abschrankungen entlang der Strecke gab es nicht. Und keine der "Hexen" war angeblich zuständig für den Schutz ihres Markenzeichens.

Ein Polizist hat sich darüber und über die Folgen für das Opfer vor Gericht gewundert. Er sprach von "charakterlosen Leuten, die keine Verantwortung übernehmen wollen". Im Prozess war - mit Ausnahme des Verteidigers - von den befragten "Hexenbraten"-Mitläufern kein Wort des Bedauerns zu hören. "Wir sind immer und überall gern gesehen worden", behauptete der Kesselzieher, der in den letzten 14 Jahren "zwischen 60 und 70 Umzüge" erlebt habe. Der Prokurist erklärte dem Richter: "Generell gehen wir nicht auf einen Umzug, um Zuschauern Schaden zuzufügen."

Seit dem Vorfall von Eppingen waren die Bahnbrücker nicht mehr bei einem Narrenkorso. Die Schuld für die Verbrühungen der jungen Frau und damit auch für die finanziellen Folgen, liegt nach Ansicht des Verteidigers, Manfred Zipper, eindeutig beim Veranstalter. Stadtverwaltung und Hexenzunft Eppingen hätten seiner Ansicht nach verhindern müssen, dass eine Gruppe mit offenem Feuer und kochendem Wasser mitmarschiert: "Die hätten so etwas niemals genehmigen dürfen." In Eppingen waren nur motorisierte Fahrzeuge überprüft worden. Der Ziehkarren blieb unkontrolliert.