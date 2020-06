In diesem Haus in Eppingen hatte der 46-Jährige tonnenweise gefährliche Chemikalien gelagert. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Von Armin Guzy

Karlsruhe/Eppingen. Er hat bei seinem ehemaligen Arbeitgeber von 2009 bis 2014 Chemikalien abgezweigt und in zwei Gebäuden mitten im Eppinger Stadtteil Rohrbach gelagert, darunter alleine 150 Kilogramm extrem giftiges Zyankali (Kaliumcyanid). Bereits 220 Milligramm dieses Stoffes sind für einen Erwachsenen tödlich. Aber auch Brom und Nitrotoluol, ein Zwischenprodukt bei der Herstellung des Sprengstoffs TNT, hatte der Mann gelagert. Insgesamt wurden bei der Durchsuchung der Gebäude Anfang 2015 fast 25 Tonnen verschiedenster Chemikalien samt Behältnissen sichergestellt.

„Ich habe nichts Gefährliches gemacht“, versicherte der Angeklagte (r.) am Dienstag vor dem Landgericht Karlsruhe.

Vor dem Landgericht Karlsruhe muss sich der Chemielaborant nun seit Dienstag wegen besonders schweren Diebstahls verantworten. Schon kurz nach der einstündigen Verlesung der Anklageschrift, in der die Staatsanwaltschaft Dutzende Einzelstoffe samt Menge und Diebstahldatum verlas, räumte der Mann die ihm nachweisbaren Taten in vollem Umfang ein – und kommt nun wohl mit einer Bewährungsstrafe davon: Die Kammer unterbreitete dem Angeklagten und der Staatsanwaltschaft einen Strafmaßvorschlag von 20 bis 24 Monaten Haft, ausgesetzt zur Bewährung, und zudem 150 Stunden gemeinnützige Arbeit, dem beide Parteien zustimmten.

Der 46-Jährige ist nicht vorbestraft, und auch in jahrelanger Ermittlung hat die Polizei keine Hinweise darauf gefunden, dass er anderen kriminellen Machenschaften nachgegangen ist, sich am Verkauf der rund 10 000 unterschiedlichen Stoffe und Labormaterialien bereichern wollte oder gar einen Anschlag plante. Wenn sich auch im weiteren Verlauf der Verhandlung keine Indizien darauf ergeben, wird er wohl ein glimpfliches Urteil erhalten.

Lange hatte der Angeklagte geschwiegen, nun sagte er vor Gericht aus, er habe die Stoffe "aus Interesse an der Chemie und an der ganzen Materie" gesammelt und sich damit ein Labor aufgebaut. Er habe dabei nicht die Gefährlichkeit der einzelnen Stoffe betrachtet – viele davon sind hochgiftig, explosiv oder stark umweltgefährdend –, sondern die Stoffe rein "in ihrer Eigenschaft betrachtet". In seinem Labor, das er sich im Gewölbekeller seines Elternhauses eingerichtet hatte, habe er versucht, neuartige Stoffe zu entwickeln, beispielsweise zu Isolationszwecken: "Da habe ich einige Ideen", behauptete er. Über den Erfolg seiner Experimente ist indes nichts bekannt: So etwas wie ein Labortagebuch wurde nicht gefunden. Nur die Nachbarn hätten sich ab und an beschwert, dass es rund um das Haus sehr unangenehm gerochen habe, sagte nun eine der Ermittlerinnen vor Gericht.

Dass und wie es überhaupt dazu kommen konnte, auch das rückte bei der Verhandlung einmal mehr in den Blick. Denn der Chemielaborant hat nicht irgendeinen Arbeitgeber über fast fünf Jahre hinweg bestohlen, sondern das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Technische Universität der Stadt. Der Angeklagte hatte es über verschleierte Bestell- und Lieferwege, unter Mithilfe eines bei einem Zwischenhändler beschäftigten weiteren Mannes und mit fingierten Rechnungen, Stornierungen oder Umbuchungen geschafft, durch das damals offenbar nicht sehr engmaschige Kontroll- und Dokumentationsnetz des KIT zu schlüpfen. Erst Ende 2013 wurde dort Verdacht geschöpft. Der Mann flog schließlich Anfang 2014 bei einer gezielten Kontrolle auf, als er das KIT-Gelände mit gerade gestohlenem Material verlassen wollte.

Bei der anschließenden Durchsuchung zweier Gebäude in Rohrbach stießen die Ermittler dann auf den "extrem beeindruckenden Fundus an Chemikalien" in einem "alten, baufälligen Haus", wie es eine Ermittlerin des Landeskriminalamtes schilderte: "Es war ein verheerender Eindruck." Die schiere Menge der Laborflaschen, Spezialbehältnisse und teils unbeschrifteten Fässer habe es selbst den hinzugezogenen Spezialisten und Sprengstoffexperten unmöglich gemacht, alle Stoffe vor Ort zu klassifizieren. So zugestellt sei alles gewesen, dass man sich laut der Ermittlerin nur "auf Trampelpfaden durch das Gebäude bewegen konnte".

Da die zunächst verdeckt geführten Ermittlungen nach einigen Tagen von immer mehr Bürgern bemerkt wurden, vergab die Polizei teilweise ganzen Kisten mit unterschiedlichsten Fläschchen Asservaten-Nummern, ohne den genauen Inhalt zu kennen. Was absolut nicht zugeordnet werden konnte, wurde von einer Spezialfirma abgeholt und verbrannt. Pulverförmig, kristallin, flüssig: "Es war vor Ort nicht möglich, alles aufzunehmen", schilderte die LKA-Beamtin. Rund 6000 Asservaten kamen am Ende zusammen. Außerdem wurden auch Chemikalien gefunden, die aus dem Jahr 2008 und noch weiter zurückliegenden Jahrgängen stammten.

Am Donnerstag soll das Urteil fallen. Weil sich die Herkunft der meisten Chemikalien trotz jahrelanger akribischer Ermittlungsarbeit nicht mehr nachvollziehen lässt, dürfte in diesem höchst ungewöhnlichen Fall auch nach dem Richterspruch vieles im Dunkeln bleiben.

Der heute 46-Jährige saß nach seiner Festnahme fast sechs Monate in Untersuchungshaft, ist also längst wieder auf freiem Fuß. Eine Arbeit könne er wegen des Falles nicht mehr finden, er habe es mehrfach versucht, sagte er am Dienstag. Sein Elternhaus nahe der Ortsmitte ist noch immer von den Behörden gesperrt. Inzwischen soll der unverheiratete und kinderlose Mann weit mehr als 30 000 Euro Schulden haben, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Tat stehen. "Da hat man keine Chance mehr", sagte er. Dabei habe er alles doppelt und dreifach verpackt gehabt, teilweise in Wannen gestellt und eine Brandschutztüre eingebaut. "Ich habe nichts Gefährliches gemacht", sagte der Eppinger.

Update: Dienstag, 2. Juni 2020, 16.31 Uhr

