Eppingen-Rohrbach. (rnz) Bei einem Unfall nahe Rohrbach ist am Mittwoch ein 61-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 16.20 Uhr auf der Bundesstraße B293 in Richtung Bretten unterwegs, als er auf Höhe der Abzweigung nach Rohrbach mit dem Auto einer 55-Jährigen kollidierte.

Die Frau hatte den Biker auf seinem BMW-Motorrad nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei offenbar übersehen, als sie mit ihrem Auto auf die Bundesstraße einbog. Fahrer und Maschine wurden durch den Zusammenstoß offenbar mit großer Wucht in die Leitplanke geschleudert.

Der 61-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch der per Rettungshubschrauber eintreffende Notarzt konnte nichts mehr für den Biker tun.

Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Details will das Polizeipräsidium Heilbronn am Donnerstag bekannt geben.

Die Bundesstraße war für die Ermittlungen und die Bergung längere Zeit komplett gesperrt.

Update: Mittwoch, 24. Februar 2021, 19.59 Uhr