Saskia Himmelsbach hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Elke Müller die diesjährigen Hospizwochen organisiert. Der Eröffnungsgottesdienst findet am 6. April, ab 19.30 Uhr in der katholischen Kirche in Bad Rappenau statt. Die dazu gehörenden vier Vorträge werden im Martin-Luther-Haus angeboten. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen/Bad Rappenau. Keiner kommt um das Thema herum, doch auch wenn es längst kein Tabu mehr ist - Die Frage nach dem "Wie möchte ich sterben?" ist keine für den sonntäglichen Kaffeetisch. "Meist informiert man sich erst, wenn das ganz nah ist", weiß Saskia Himmelsbach vom Kirchlich Ambulanten Hospizdienst Kraichgau. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause werden erstmals wieder die Hospizwochen angeboten. Am 6. April, 19.30 Uhr, findet in der katholischen Kirche in Bad Rappenau der Eröffnungsgottesdienst statt. Bei vier Vorträgen im Martin-Luther-Haus werden Referenten informieren, aufklären und Anregungen geben, wie beide Seiten würde- und respektvoll mit Tod und Trauer umgehen können.

Zum Auftakt spricht die Psychologin Nadine Haas am 25. April bei ihrem Vortrag "Trauer und Trauma sind gute Bekannte" über die Zusammenhänge zwischen Trauer und Traumatisierung sowie deren Abgrenzung voneinander. Anhand alltagsnaher Beispiele beleuchtet sie die Funktion natürlicher Reaktionen wie Trauer, Angst und Scham und zeigt Möglichkeiten auf, wie Betroffene so damit umgehen können, dass natürliche Heilungsprozesse angestoßen werden. Über das Thema "Mein freier Wille, das Schicksal oder Gott?" spricht Martin Klumpp, der bereits seit vielen Jahren Referent bei den Hospizwochen ist. Der Prälat im Ruhestand ist Mitbegründer und Vorsitzender des Fördervereins Hospiz Stuttgart und leitet seit vielen Jahren Trauergruppen.

Ganz praktische Tipps bei der Begleitung und Betreuung von Sterbenden im Wachkoma erwarten die Zuhörer beim Vortrag "Würde bis zuletzt" am 9. Mai. Die Referentin Dorothea Mihm ist Palliative Care Krankenschwester, Heilpraktikerin und Autorin. Sie zeigt Wege auf, wie man durch bewusst geplante, einfühlsame und sinnesanregende Berührungen, Sterbenden in der Phase der totalen Sprach- und Bewegungsunfähigkeit die Möglichkeiten geben kann, sich zu erinnern und in Kontakt zu treten. Das können Bilder oder die Wiederholung besonderer Erlebnisse, Düfte oder Klänge sein. Warum solle man die Mundpflege nicht mit einem bier- oder weingetränkten statt mit dem bisher favorisierten Butterstäbchen durchführen? Himmelsbach macht deutlich: "Es gibt in der Sterbephase nichts, was nicht geht." Auch gegen ein Gläschen Sekt oder die Zigarette auf dem Balkon sei - trotz starken Schmerzmitteln - nichts einzuwenden.

In Ruhe und Frieden gehen ist wohl für die meisten Menschen ein nachvollziehbarer Wunsch. Doch die Realität sieht leider oft anders aus. Am Sterbebett oder recht bald nach dem Tod eines Menschen geraten Angehörige in Streit um das Erbe, um anstehende Aufgaben oder das Räumen und Aufräumen der Wohnung. Die Theologin und Dozentin für Trauerpsychologie Martina Görke-Sauer nimmt sich in ihrem Vortrag am 16. Mai dem Thema "Streit am Sterbebett" an und lädt ein zur Auseinandersetzung mit den Hintergründen und Abgründen dieses Themas, dem oft Verletzung, Neid oder der Wunsch nach Anerkennung zugrunde liegen.

"So einzigartig, wie jeder Mensch im Leben ist, ist er auch im Sterben", sagt Himmelsbach. Darüber zu reden wäre für alle Seiten ein Gewinn. Trotzdem müsse man auch akzeptieren, wenn Menschen sich entscheiden "allein zu gehen". Andere planen das Szenario sehr genau und sprechen offen über ihre Wünsche. Wer im Kommunikationsprozess mit Kindern, Ehe- oder Lebenspartnern Unterstützung sucht, der ist beim "Kirchlich ambulanten Hospizdienst Kraichgau", dessen Träger die Kirchlichen Sozialstationen, das Diakonische Werk, der Caritasverband sowie der Evangelische Kirchenbezirk und das Katholische Dekanat Kraichgau sind, an der richtigen Adresse. Hier gibt es derzeit 23 ausgebildete Hospiz- und sechs Trauerbegleiter. Inzwischen findet in Bad Rappenau und Sinsheim auch wieder das monatliche Trauercafé statt. Die Hilfe und Beratung sind unabhängig von Konfession und Weltanschauung.

Info: Die Vorträge finden jeweils 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus (evangelisches Gemeindehaus), Kirchplatz 3, in Bad Rappenau statt und kosten 4 Euro. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07262 / 2523019.