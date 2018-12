Eppingen. (pol/mün) Ein Geschäft in Eppingen hat einer Zeugin die Aufklärung eines - dann letztendlich gescheiterten - Ladendiebstahls zu verdanken. Die Frau beobachtete, wie eine zunächst Unbekannte am Eingang eines Schuhgeschäfts in der Mühlbacher Straße mehrere Hausschuhe in eine Einkaufstasche steckte. Dann ging die mutmaßliche Diebin weg, ohne zu bezahlen, berichtet die Polizei.

Die Zeugin meldete den Vorfall der Polizei und konnte auch noch berichten, dass die mutmaßliche Diebin mit einem Auto weggefahren war. Durch diese Hinweise gelang es der Polizei recht rasch, eine 50-Jährige festzunehmen.

Die Frau hatte die Beute noch bei sich. Außerdem fanden die Beamten in ihrer Tasche weitere Gegenstände, bei denen es sich vermutlich ebenfalls um Diebesgut handelte. Die Tatverdächtige ist einschlägig polizeibekannt.