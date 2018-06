Von Angela Portner

Eppingen. Ein ganzes Jahr lang piepste bei Miriam Frey der Monitor. Ein Geräusch, das sie bis heute nicht vergessen kann. "Ich war total traumatisiert", erzählt die Mutter eines frühgeborenen Sohnes. Ähnlich hat es auch Sybille Bräuning mit ihrer Tochter erlebt. Gemeinsam haben sie einen Treff für Eltern ins Leben gerufen, die das gleiche Schicksal teilen. Einmal im Monat können sie in der Gruppe offen und vorurteilsfrei über ihre Erfahrungen und Ängste sprechen, die die von vielen Herausforderungen begleitete Elternschaft mit sich bringt.

Ungefähr so viel wie ein "Päckchen Spaghetti" brachte der Winzling von Miriam Frey auf die Waage, als er sich nach 26 statt 38 Wochen aus dem Bauch seiner Mama verabschiedete. Fortan drehte sich im Leben seiner Eltern alles nur noch um ihn und sein Befinden. 14 Wochen hat die heute 38-Jährige jeden Tag zehn Stunden auf der Intensivstation der Heidelberger Uniklinik an seinem Bettchen gesessen. Fassungslos hat sie das zerbrechliche Leben betrachtet, das doch so gar nicht aussah wie ein menschliches Wesen. Die Haut wirkte lederig, Miriam Frey sah sein Blut durch die dicht verzweigten bläulichen Adern fließen, wagte kaum, ihn zu berühren, spürte die große Verantwortung, wartete auf ausbleibende Muttergefühle und konnte lange gar nicht erfassen, was passiert war. Es waren Tage, die wie ein Film an der jungen Mutter vorbei zogen.

Für Eltern frühgeborener Kinder sind die ersten Wochen ein "extremer Dauerstress" und wenn der Säugling so stabil ist, dass er nach Hause entlassen wird, hören die Sorgen längst nicht auf. "Jedes Frühchen hat seine Schwachstelle", erklärt Bräuning. Mal sind es die Atmungsorgane, mal das Herz, die Nierenfunktion oder auch die Entwicklung von Augen und Gehirn, die eine langfristige Überwachung und Therapie erfordern, nämlich Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Mutter-Kind-Kur in spezialisierten Einrichtungen oder psychologische Begleitung.

"Vor zehn Jahren hätte mein Kind nicht überlebt", sagt Frey, die sich in den ersten Monaten sehr isoliert gefühlt hat. Wegen der Gefahr von Infektionen waren die Kontaktmöglichkeiten erheblich eingeschränkt. Keine Krabbelgruppe, kein Eltern-Kind-Treffen, keine ausgiebigen Spaziergänge mit anderen Müttern, die stolz von den neuesten Entwicklungen ihrer gesunden Babys berichten. Stattdessen mussten sie mehrmals wöchentlich zu Therapien und Untersuchungen fahren. Es ist eine "Zerreißprobe", erklären die beiden Frühchenmamas übereinstimmend. Sie raten, bei all den Sorgen aufzupassen, dass man selbst und die Beziehung zum Partner dabei nicht auf der Strecke bleibt.

Sind die ersten Jahre geschafft, stellen sich neue Herausforderungen. Welche Schule ist die Richtige? Förderschule, Lernbegleitung oder reicht es vielleicht, den Sprössling ein Jahr später auf die Schulbank zu setzen? Wird mein Kind je ein selbstständiges Leben führen können, einen Führerschein machen oder einen Beruf ausüben können? "Man muss sich auch selbst von vielen Träumen verabschieden", sagt Bräuning und plädiert dafür, sich umfassend zu informieren. Dafür hält die Internetseite des Bundesverbandes "Das frühgeborene Kind" fachlich gut fundiertes Material sowie Adressen von Anlaufstellen bereit.

Doch nichts geht über den Austausch von Betroffenen in geschützten Begegnungsräumen vor Ort, wo man nicht nur Probleme wälzt, sondern auch einfach mal entspannen und miteinander lachen kann. Bräuning weiß über ihre Kinderärztin, dass der Bedarf groß ist. In "ungezwungener Runde" wollen sie gemeinsam nach individuellen Lösungen suchen und eigene Erfahrungen weitergeben. "Erst einmal machen wir kleine Schritte", sagen Frey und Bräuning bescheiden. Gemeinsam denken die Initiatoren aber bereits jetzt daran, später auch Vorträge von Fachreferenten anzubieten.

Info: Der Frühchenelterntreff findet jeden dritten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Kolpingheim in der Emil-Thoma-Straße statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.