Sieht schon naturnah aus, ist aber derzeit nur mit Gummistiefeln erlebbar: Das Gelände am Zusammenfluss von Elsenz und Hilsbach soll bis zur Gartenschau in eine "Wassernase" umgestaltet werden, an der die Besucher beide Gewässer erkunden können. Dabei und bei den restlichen Renaturierungsmaßnahmen an beiden Bachläufen hilft die Drei-Millionen-Euro-Finanzspritze aus Stuttgart. Foto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) Eine Kelle hiervon, eine nicht zu kleine Prise davon, und noch ein ordentlicher Schöpfer aus dem großen Topf: Wäre das Eppinger Rathaus eine Küche und die Gartenschau ein Eintopfgericht, zöge schon jetzt, knapp zweieinhalb Jahre vor dem Servieren, ein angenehmer Duft durch den Raum. Die Küchentruppe, allen voran Oberbürgermeister Klaus Holaschke und Bürgermeister Peter Thalmann, achtet peinlich genau darauf, dass keine Zutat verkommt und der Nachschub nicht versiegt. Gerade sind die beiden Chefköche vom "Supermarkt" im Stuttgarter Regierungspräsidium mit vollen Händen zurückgekehrt. Drei Millionen Euro schwer ist die jüngste Zutat für die Gartenschau. "Das hat uns einen richtigen Schub gegeben", sagt Holaschke. "Und Planungssicherheit".

Mittlerweile hat die Fachwerkstadt, inklusive der drei Millionen, insgesamt 4,7 Millionen Euro für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen und die Renaturierung der Gewässer Elsenz und Hilsbach erhalten. Für die Renaturierung des Rohrbachs im gleichnamigen Stadtteil hat das Land zudem 850.000 Euro spendiert - den Förderbescheid überbrachte Regierungspräsident Wolfgang Reimer im Oktober 2017 persönlich. Und zwei Monate später kam der nächste Bescheid in der Stadt an: Pauschal zwei Millionen Euro für die Planung und Gestaltung der Gartenschau, diesmal überbracht von Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch. Und da simmern ja auch noch Gartenschauzutaten in den Töpfen für Straßenbau und für Radwege ... "Wir suchen jeden Euro", sagt Holaschke und lobt Thalmann für dessen umfangreiche und letztlich erfolgreiche Vorarbeit.

Die jetzt bewilligten drei Millionen Euro fließen in die sowohl technisch als auch zeitlich anspruchsvollste Maßnahme: die Renaturierung von Elsenz und Hilsbach. Beide Bäche legen sich wie eine Spange um die Kernstadt und fließen auf Höhe des Kauflands zusammen. Die Gewässer naturnah zu gestalten und für Gartenschaubesucher und Bürger zugänglich und damit erlebbar zu machen, ist ein zentrales Element des Vorhabens - für das Veranstaltungsjahr 2021, aber auch weit darüber hinaus. Thalmann hatte das Vorhaben am Dienstag im Stuttgarter RP mit wohlgesetzten Worten und einer Powerpoint-Präsentation nochmals vorgestellt. "Wir haben das Maximale herausgeholt", freut er sich nun, und Holaschke spricht von einem "sehr dankbaren Termin".

Allerdings weitet sich auch der Kostenrahmen immer mehr. Inzwischen ist von 14 Millionen Euro die Rede, die nötig sind, um die Gartenschau zu realisieren - ohne die Ausgaben für die eigentliche Durchführung. Die Hälfte des Geldes will Eppingen über Fördermittel in die Kasse bekommen. "Wir werden weiter verhandeln", verspricht Holaschke, betont aber auch, dass die Verwaltung "personell am Rad" drehe. Der jetzige Förderbescheid versetzt die Stadt in die komfortable Lage, die Arbeiten zur Renaturierung vergleichsweise frühzeitig ausschreiben zu können. Thalmann will hierbei auf große Auftragseinheiten setzen, um die Gewerke auch den überregionalen Anbietern schmackhaft machen zu können. Denn auch in diesem Bausegment sind die Kapazitäten der Firmen kleiner als die Nachfrage, was meist höhere Preise nach sich zieht. Konkurrenz soll helfen, die Kosten im Rahmen zu halten.

Zwei Dinge seien bei der neuerlichen Verhandlungsrunde in Stuttgart klar herausgekommen, sagt Holaschke: Eppingen ist bereits sehr weit und gut unterwegs, und die Gartenschau wird auch beim Regierungspräsidium als Initialzündung für städtebauliche Maßnahmen gesehen, die sich um das Großvorhaben herum gruppieren. "Wir wurden deutlich zum Weitermachen ermuntert", sagt Thalmann, "und die bisherige Qualität der Stadtentwicklung wird gewürdigt." Der Förderbescheid unterstreiche die gelebte Partnerschaft zwischen der Stadt Eppingen und dem Land, betont auch ein dankbarer OB - und begibt sich mit Thalmann wieder an die Arbeit am Gartenschauherd. Schließlich soll ja nichts anbrennen und das Ganze auch allen schmecken.