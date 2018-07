Von Armin Guzy

Eppingen. (guz) Von "Spielplatztourismus" war die Rede, von Drachenköpfen, einem Batzen Geld und großer Begeisterung für ein Konzept, das nicht nur den jungen Einwohnern Richens gefallen dürfte, sondern auch das eine oder andere Mitglied im Technischen Ausschuss an Kindheitstage zurückdenken ließ. Ein Wikingerschiff und ein Pfahlbaudorf hätten wohl die meisten gerne vor der Haustüre gehabt. Richen soll beides nun bekommen - für mehr als 185.000 Euro.

Die geplanten Kosten waren dann auch der einzige Punkt, an dem es in der Sitzung am Dienstag zu Diskussionen kam. "Toll! Aber der Preis gefällt mir nicht", sagte beispielsweise Ute Knopp (CDU), und auch ihrem Fraktionskollegen Herbert Meixner waren die Ausgaben für einen Spielplatz zu hoch.

Die Mehrheit im Ausschuss nahm die Kosten dagegen mehr oder weniger gelassen hin, obwohl sie die ursprünglichen Vorgaben um fast 90.000 Euro übersteigen. Und, wie Knopp anmerkte, ja noch längst nicht durch entsprechende Angebote gedeckt seien. Es könnte also auch noch teurer werden.

Andererseits ist die Visitenkarte, die das Landschaftsarchitekturbüro Mundsinger + Hans (Ostfildern) in Eppingen bereits abgegeben hat, so eindrucksvoll wie oft genutzt: Die Planer zeichneten bereits für die große Spielanlage im Wohngebiet Vogelsgrund verantwortlich. "Wir wussten nicht, was wir wegstreichen sollten, ohne das Konzept auseinanderzureißen", erinnerte sich Bürgermeister Peter Thalmann an den Tag, als die Planer den Entwurf ("wir waren begeistert") und die Kostenschätzung vorgelegt hatten. "Ich sehe das auch als Ausgleich für die Spielplatzschließung im Drosselweg", sagte er und bekam dafür Unterstützung von Jörg Haueisen: "Wir haben ja den alten Spielplatz als Bauplatz verkauft", erinnerte der Fraktionschef der FBW.

Der neue Spielplatz soll in der Talaue des Berwanger Baches angelegt werden und den bisherigen weitestgehend ersetzen. Dafür haben die Planer ein Wikingerschiff entworfen, "das nach erfolgreichem Beutezug wieder an der heimischen Siedlung anlegt". Die Pfahlbauten mit unterschiedlichen Höhen werden über verschiedene Stege und Aufstiege miteinander verbunden, dazwischen hängen Seile, Netze und eine Vogelnest-Schaukel. Von der höchsten Hütte, die etwa drei Meter über dem Boden aufragen soll, haben die Kinder einen Überblick über das gesamte Gelände. Versteck-, Kletter- und Balanciermöglichkeiten gibt es zuhauf. Die Spielelemente sollen, wie bereits auf dem Spielplatz im "Vogelsgrund", naturnah und individuell aus Robinienholz gefertigt werden, der gesamte Platz wird mit kleinen Hügeln modelliert. Und auch am angrenzenden Berwanger Bach werden die Kinder spielen können.

Peter Wieser fordert bei diesem Punkt die Stadtverwaltung auf, vorher die Qualität des Gewässers zu prüfen. "Wir haben schon einmal einen Spielplatz mit Wasserzugang geplant (auf den Bahnhofswiesen - Red.) und ihn dann mit einem Zaun wieder abgetrennt", erinnerte er. Insgesamt aber zeigte er sich von den Kosten zwar überrascht, vom Spielplatzplan aber begeistert: "Wir müssten eigentlich bald einen Auswärtigen-Zuschlag verlangen. Dieser Spielplatz wird einen Tourismus auslösen."

Nach dem einstimmigen Beschluss (bei einer Enthaltung) können nun die Aufträge ausgeschrieben werden. "Wir haben den Anspruch, das möglichst schnell zu verwirklichen", sagte Bürgermeister Thalmann. Im Oktober oder November könnten dann die Arbeiten beginnen.